La filiale indonésienne de Danantara a recueilli plus de 4,6 milliards de dollars de commandes pour son premier emprunt obligataire en dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une filiale d'un fonds souverain envisage de lever environ 1 milliard de dollars

* La fourchette de prix finale a été resserrée de 35 points de base en raison de la forte demande

* Cette vente intervient à un moment délicat pour l'Indonésie, alors que les investisseurs étrangers fuient le pays

(Mise à jour avec le volume du carnet d'ordres dans le titre et les paragraphes 1 et 3, et la fourchette de prix finale dans les paragraphes 4 et 5) par Rae Wee et Yantoultra Ngui

Une filiale du fonds souverain indonésien Danantara a recueilli plus de 4,6 milliards de dollars de commandes pour sa première émission d'obligations en dollars, selon une mise à jour du carnet d'ordres consultée par Reuters, ce qui constitue un test majeur de l'appétit des investisseurs étrangers dans un contexte de défis croissants pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Danantara Investment Management cherche à lever environ 1 milliard de dollars grâce à cette émission, répartis à parts égales entre des tranches à 5 et 10 ans, ont déclaré trois sources proches du dossier.

Les ordres des investisseurs pour ces obligations avaient dépassé 4,6 milliards de dollars jeudi soir en Asie, dont 425 millions de dollars provenant des co-chefs de file de l'opération, selon cette mise à jour.

Cette demande a permis à Danantara Investment Management de resserrer ses indications de prix finales à 5,35% pour les obligations à cinq ans et à 5,95% pour celles à dix ans, selon une autre fiche de conditions mise à jour consultée par Reuters.

Cela représentait une baisse de 35 points de base par rapport aux fourchettes initiales d'environ 5,70% pour les obligations à cinq ans et d'environ 6,30% pour les obligations à dix ans, selon une fiche de conditions antérieure.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias. Danantara n'a pas répondu à une demande de commentaires adressée par e-mail par Reuters.

LES INVESTISSEURS SE MONTRENT PRUDENTS VIS-À-VIS DES ACTIFS INDONÉSIENS

Cette émission de dette intervient à un moment crucial pour l'Indonésie, alors que les investisseurs, inquiets de la chute libre de la roupie IDR= et des politiques populistes du président Prabowo Subianto , se montrent réticents à l'égard des actifs indonésiens.

La Banque d'Indonésie a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base, une mesure hors cycle inhabituelle , le portant à 5,50% afin de tenter de stabiliser la roupie après que la monnaie a atteint une série de plus bas historiques.

Les inquiétudes grandissent également concernant l'élargissement du mandat de Danantara, le fonds souverain ayant récemment été chargé de devenir l'unique exportateur d'huile de palme, de charbon et de ferroalliages dès septembre, dans le cadre d'une nouvelle unité créée à cet effet.

Danantara a été lancé par Prabowo en février 2025 et rend compte directement au président.

La dette souveraine en dollars du pays, arrivant à échéance en 2036 455780EJ1= , s'échangeait dernièrement à 5,6%, tandis que la dette en dollars de la société publique Pertamina, arrivant à échéance en 2031, s'échangeait à 5,27%, selon les données de LSEG.

ÉMISSION PRÉVUE LE 18 JUIN

Le prix des obligations Danantara devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi. Les obligations devraient être émises le 18 juin.

Le produit de la vente des obligations en dollars sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour des investissements et le refinancement de la dette existante, selon la fiche de conditions de commercialisation du fonds souverain.

Les obligations devraient être émises dans le cadre de son programme mondial de billets à moyen terme de 5 milliards de dollars et devraient être notées "Baa2" par Moody's et "BBB" par S&P et Fitch.

Citigroup C.N , DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L , Mandiri Securities et Standard Chartered STAN.L ont été engagés en tant que co-teneurs de livre et co-chefs de file pour l'opération, selon la fiche de conditions.