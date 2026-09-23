La filiale d'Airtel Africa spécialisée dans les services de paiement mobile va déposer une demande d'introduction en bourse à Londres, initialement reportée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions et d'un commentaire du directeur général, paragraphes 4 à 9)

* L'introduction en bourse se fera par le biais d'une offre secondaire d'actions avec un flottant d'au moins 10 %

* Les détails de l'offre seront communiqués en octobre

* Airtel Money vise une valorisation comprise entre 8 et 9 milliards de dollars, selon le Financial Times

Airtel Money, la filiale d’Airtel Africa spécialisée dans les services financiers mobiles AAF.L , a annoncé mercredi son intention de déposer une demande d’introduction en bourse à Londres, ce qui pourrait marquer un tournant pour un marché confronté à un ralentissement prolongé des nouvelles introductions en bourse.

La société avait initialement prévu une introduction en bourse au premier semestre 2026, mais l’avait reportée au second semestre, invoquant des conditions de marché défavorables liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le Financial Times a rapporté qu’Airtel Money visait une valorisation comprise entre 8 et 9 milliards de dollars lors de son introduction en bourse et cherchait à lever au moins 800 millions de dollars auprès des investisseurs.

L’introduction en bourse se fera par le biais d’une offre secondaire d’actions existantes, à l’issue de laquelle Airtel Money devrait disposer d’un flottant d’au moins 10 %.

La société a indiqué qu’elle communiquerait des informations supplémentaires, notamment la fourchette de prix indicative et le nombre d’actions à offrir, début octobre, le prix définitif devant être fixé mi-octobre.

« Une cotation à Londres soutiendra notre prochaine vague de croissance », a déclaré le directeur général Ian Ferrao dans un communiqué, ajoutant que la société entend tirer parti de la base d’abonnés d’Airtel Africa en proposant à ces clients du secteur des télécommunications ses solutions de paiement et d’autres produits.

Airtel Africa détient actuellement environ 78 % d’Airtel Money, tandis que des participations minoritaires sont détenues par TPG, Mastercard MA.N , la Qatar Investment Authority et Chimetech Holding. Airtel Africa restera un investisseur à long terme après l’introduction en bourse, a précisé Airtel Money.

Le chiffre d’affaires d’Airtel Money pour le dernier trimestre clos le 30 juin a bondi de 38 % pour atteindre 399 millions de livres sterling (531 millions de dollars), avec environ 53 millions d’utilisateurs actifs par mois, a-t-elle indiqué.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires à taux de change constant de l’ordre de 25 % pour l’exercice se terminant en mars 2027, suivie d’une tendance à la hausse par la suite.

(1 $ = 0,7514 £)