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La filiale aéroportuaire du milliardaire indien Adani va lever jusqu'à 1 milliard de dollars pour financer son expansion
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 06:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la levée de fonds, les projets de l'entreprise dans le secteur aérien et ses actions)

Adani Enterprises ADEL.NS , la société phare du milliardaire indien Gautam Adani, a annoncé mercredi que sa filiale aéroportuaire allait lever environ 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs, dont Temasek et BlackRock BLK.N , dans le cadre d’une stratégie d’expansion.

Cette opération valorise l’opérateur aéroportuaire à environ 18 milliards de dollars avant l’investissement. Adani Enterprises cède ainsi une participation pouvant atteindre 5,54 % alors qu’elle intensifie ses investissements dans des secteurs allant des aéroports aux centres de données en passant par l’hydrogène vert.

En juillet, Reuters avait rapporté que le groupe envisageait de lancer une nouvelle compagnie aérienne, une initiative susceptible de redéfinir la concurrence sur un marché dominé par IndiGo et Air India.

Les fonds levés serviront à étendre et à moderniser le réseau aéroportuaire de la société, à développer des infrastructures commerciales liées aux aéroports et à développer des activités connexes telles que l’assistance au sol et les services aux passagers.

Cet apport de capitaux devrait permettre de porter la capacité d’accueil à environ 200 millions de passagers par an.

Mercredi, l'action Adani Enterprises a grimpé de 3 % pour atteindre 3.043 roupies, s’apprêtant à enregistrer une septième séance consécutive de hausse.

Dans le cadre de cet accord, Adani Airport Holdings émettra de nouvelles actions au profit du consortium d’investisseurs, apportant ainsi de nouveaux capitaux à l’entreprise, tandis qu’Adani Enterprises restera l’actionnaire majoritaire.

Outre Temasek et BlackRock, le groupe d’investisseurs comprend également Alpha Wave Global et Premji Invest.

Une vague d’expansion ces dernières années a fait de la filiale aéroportuaire d’Adani le plus grand opérateur indien en nombre d’aéroports.

Elle gère huit aéroports, dont l’aéroport international de Mumbai, qui représentent environ 25 % du trafic passagers indien et 33 % de son volume de fret aérien.

L’autre grand acteur indien du secteur aérien, le groupe GMR, est le plus grand opérateur en nombre de passagers transportés.

L’investissement de l’investisseur public singapourien Temasek intervient à un moment où son implication dans la compagnie aérienne indienne Air India a suscité un débat dans la cité-État.

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