La FII saoudienne reporte sa conférence phare à 2027

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par Timour Azhari, Federico Maccioni, Tala Ramadan et Alexander Cornwell

L’Arabie saoudite a décidé de reporter sa conférence phare sur l’investissement à l’année prochaine, ont confirmé lundi les organisateurs dans un communiqué, à la suite des attentats meurtriers qui ont secoué le royaume ces dernières semaines alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie, perturbant l’activité économique.

La Future Investment Initiative (FII), initialement prévue du 26 au 29 octobre, se tiendra désormais en 2027 et une nouvelle date sera annoncée « très prochainement », ont indiqué les organisateurs. Reuters avait rapporté plus tôt lundi que l’événement en présentiel avait été annulé et que les organisateurs envisageaient de le reprogrammer.

Cette conférence, qui devait en être à sa 10e édition, est devenue un rendez-vous incontournable pour certains des plus grands financiers mondiaux. Familièrement surnommée « Davos dans le désert », en référence à la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse, cette manifestation annuelle soutenue par l’État a mis en avant les ambitieux projets d’investissement du royaume, dans le but d’attirer les milliards de dollars nécessaires au financement de sa transformation économique, visant à s’affranchir des hydrocarbures au profit du tourisme, du sport et de la technologie.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a cette année bouleversé le calendrier chargé des événements dans le Golfe: plusieurs conférences ont été annulées, reportées ou remaniées aux Émirats arabes unis et au Qatar au cours du premier semestre, période durant laquelle ces pays ont essuyé le plus gros des attaques, tandis que l’Arabie saoudite a subi moins de frappes .