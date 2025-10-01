La fermeture du gouvernement américain menace de freiner la dynamique du marché des introductions en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fermeture de la SEC va interrompre le traitement des dossiers d'introduction en bourse

*

Le marché des introductions en bourse devrait rebondir malgré le gel temporaire

*

La fermeture de la SEC pourrait retarder les transactions et affecter le sentiment du marché

par Manya Saini et Niket Nishant

La fermeture du gouvernement américain menace de freiner le retour tant attendu du marché des introductions en bourse, alors qu'une forte demande des investisseurs et des débuts réussis avaient redonné vie aux nouvelles cotations.

Le gouvernement américain a interrompu une grande partie de ses activités mercredi, les profondes divisions partisanes empêchant le Congrès et la Maison-Blanche de parvenir à un accord de financement.

La Securities and Exchange Commission n'assurant plus que les fonctions essentielles avec un personnel réduit, l'agence cessera de traiter les dossiers d'introduction en bourse, laissant dans l'incertitude des entreprises prêtes à faire leurs débuts à Wall Street, telles que Once Upon a Farm, la société de produits alimentaires pour bébés de l'actrice Jennifer Garner, et Beta Technologies, le fabricant d'avions électriques.

La fenêtre d'automne a pris de l'ampleur, avec une vague d'introductions réussies , ce qui laisse espérer que 2025 pourrait être une année exceptionnelle pour les introductions en bourse, après que les taux d'intérêt élevés et la volatilité ont bloqué le marché pendant près de trois ans.

"Une fermeture entraîne l'arrêt des activités de la SEC, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'examen des prospectus, pas de commentaires et pas de feu vert pour les introductions en bourse", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

"C'est un purgatoire bureaucratique au pire moment possible, juste au moment où le marché des introductions en bourse commençait à se dégeler", a ajouté M. Schulman.

Selon Dealogic, les introductions en bourse aux États-Unis avaient levé 52,94 milliards de dollars en 263 inscriptions au 29 septembre, soit le chiffre le plus élevé depuis 2021. Parmi les plus grandes introductions de l'année figurent le géant du gaz naturel liquéfié (GNL) Venture Global VG.N , la banque de paiement différé Klarna KLAR.N et l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) spécialisée dans le cloud CoreWeave CRWV.O .

Outre Once Upon a Farm et Beta Technologies , l'assureur-vie Ethos Technologies a également été l'une des plus grandes entreprises à demander une introduction en bourse récemment. Les représentants des trois entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi.

Le pipeline pour le reste de l'année 2025 et jusqu'en 2026 comprend plusieurs autres émetteurs potentiels de premier plan, dont le géant des fournitures médicales Medline, PayPay, soutenu par SoftBank, et la plateforme de gestion des voyages d'affaires Navan.

"Cela modifie déjà les calendriers pour les opérations qui étaient en suspens", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et de fonds négociés en bourse (ETF).

"Si cela dure plus d'une semaine, le marché des introductions en bourse sera paralysé, ce qui coupera court au rebond que nous attendions."

RECUL TEMPORAIRE

Si les fermetures de gouvernement sont généralement de courte durée, la plus longue de l'histoire -- 35 jours s'étalant de décembre 2018 à janvier 2019 -- s'est produite sous la précédente administration du président Donald Trump.

À l'époque, le marché des introductions en bourse s'est pratiquement arrêté. Mais quelques entreprises ont contourné la SEC en fixant le prix de leur introduction en bourse des semaines à l'avance, ce qui leur a permis de procéder à des introductions en bourse malgré la fermeture du marché.

Tant que la fermeture dure, le gel des introductions en bourse pourrait se répercuter sur Wall Street, en retardant les transactions pour les banques et en limitant les frais de cotation pour les bourses.

Toutefois, comme en 2019, les cotations devraient rebondir, selon certains observateurs du marché. Une forte demande de la part des investisseurs, d'importantes entrées dans les fonds dédiés aux introductions en bourse et la meilleure performance après bourse depuis des années continueront d'attirer les entreprises sur le marché, a déclaré Lukas Muehlbauer, analyste de recherche auprès de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Une fermeture d'une durée de plusieurs semaines pourrait potentiellement atténuer le sentiment du marché et stimuler la volatilité, mais la fenêtre d'automne a généralement été la plus forte pour les introductions en bourse et devrait probablement résister à un accroc dû à la fermeture, selon Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial.

"L'activité des introductions en bourse devrait être assez solide et dominer tout contretemps à court terme lié à la fermeture du gouvernement", a ajouté M. Saglimbene.