Le Sri Lanka déploie l'armée face aux inondations, le bilan des morts grimpe à 69

Des habitants pataugent dans une route inondée après de fortes pluies à Kaduwela, en périphérie de Colombo, le 28 novembre 2025 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Sri Lanka a déployé l'armée vendredi pour secourir des centaines de personnes isolées par la montée des eaux, le bilan des victimes des intempéries grimpant à 69 morts et 34 personnes disparues dans ce pays d'Asie du Sud.

Des hélicoptères et des bateaux de la marine ont mené de nombreuses opérations de sauvetage, secourant des habitants réfugiés dans des arbres, des toits et dans des villages isolés par les inondations.

Le Centre national de gestion des catastrophes (DMC) a annoncé que le bilan s'était alourdi avec la découverte de nouveaux corps dans le centre du pays, la région la plus touchée, où la plupart des victimes ont été ensevelies vivantes dans des glissements de terrain.

Un précédent bilan faisait état de 56 morts et de 21 disparus.

De fortes précipitations continent de s'abattre sur l'île, où certaines régions ont enregistré jusqu'à 360 millimètres de pluie au cours des dernières 24 heures, selon les autorités.

Le fleuve Kelani, qui se jette dans l'océan Indien près de la capitale Colombo, est sorti de son lit vendredi en fin de journée. Ses habitants avaient été appelés auparavant à se réfugier dans les hauteurs de la ville.

- "Pire inondation" -

V. S. A. Ratnayake, 56 ans, qui a quitté sa maison inondée à Kaduwela, dans la banlieue ouest de la capitale, redoute que cela soit "la pire inondation dans notre région depuis trois décennies".

Un homme, portant ses affaires, traverse une route inondée après de fortes pluies à Kaduwela, dans la périphérie de Colombo, le 28 novembre 2025 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

"Je me souviens d'une inondation dans les années 1990, ma maison s'était retrouvée sous deux mètres d’eau", dit-il à l'AFP.

Un autre habitant, M. A. Madushantha, 38 ans, raconte que son habitation, située le long des berges du fleuve Kelani, a subi le même sort.

"J'ai envoyé mes enfants et ma femme chez ma sœur hier soir parce que nous nous nous y attendions", dit-il.

Dans l'ensemble de l'île, près de 3.000 habitations ont été détruites ou endommagées et près de 18.000 personnes hébergées dans des centres d'accueil d'urgence.

- L'Inde mobilise des secours-

Dans le district d'Anuradhapura, dans le nord du pays, un hélicoptère Bell 212 de l'armée de l'air a héliporté un homme qui s'était réfugié sur un cocotier pour échapper à la montée des eaux.

Le DMC a annoncé que de nouvelles pluies étaient prévues et que le cyclone Ditwah devrait se déplacer du nord vers l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, d'ici dimanche.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a présenté ses condoléances au Sri Lanka, déclarant que New Delhi mobilisait des secours d'urgence.

"Nous sommes prêts à fournir davantage d'aide et d'assistance à mesure que la situation évolue", a déclaré M. Modi sur X.

Des responsables du DMC ont indiqué s’attendre à des niveaux de crue supérieurs à ceux enregistrés en 2016, lorsque des inondations avaient fait 71 morts à travers l’île.

- "Nulle part où aller" -

La chaîne Sirasa TV a diffusé l'appel à l'aide d'une femme désespérée.

"Nous sommes six, dont un enfant d'un an et demi. Si l'eau monte encore de cinq marches, nous n'aurons nulle part où aller", a-t-elle déclaré par téléphone.

Des dizaines de touristes bloqués ont été évacués vendredi depuis les régions de culture du thé dans le centre du pays vers Colombo.

Des personnes pataugent dans une route inondée à Biyagama, en périphérie de Colombo, le 28 novembre 2025 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Comme chaque année à la même période, le Sri Lanka subit la mousson du Nord-Est, mais le cyclone Ditwah a entraîné une intensification des précipitations. Cette nation insulaire dépend des pluies de mousson pour l'irrigation et l'hydroélectricité.

Si les phénomènes météorologiques extrêmes sont courants en Asie du Sud pendant la saison des moussons, les scientifiques soulignent que le changement climatique en aggrave la violence et l'impact.

Le bilan des victimes des intempéries de cette semaine au Sri Lanka est le plus lourd depuis juin dernier, lorsque 26 personnes ont perdu la vie après de fortes pluies. En décembre, 17 personnes étaient décédées dans des inondations et des glissements de terrain.

Le Sri Lanka avait connu en 2003 ses pires inondations du siècle, qui avaient fait 254 morts.