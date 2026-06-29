La FDA s'apprête à examiner les génériques de GLP-1 de Sandoz

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accepté d'examiner les deux génériques de tirzépatide GLP-1 de Sandoz SDZ.S , le fabricant suisse de médicaments génériques qui, s'ils étaient approuvés, feraient concurrence aux médicaments contre l'obésité fabriqués par Eli Lilly LLY.N . Le brevet d'Eli Lilly sur le tirzepatide arrivant à échéance en 2036 aux États-Unis, les fabricants de médicaments alternatifs se disputent une part du marché des produits amaigrissants.

* Sandoz affirme que ses médicaments traiteraient les mêmes pathologies, notamment le diabète de type 2 ainsi que la gestion du poids, que les produits Mounjaro et Zepbound d’Eli Lilly.

* "Le tirzépatide de Sandoz pourrait être l’un des premiers génériques à base de tirzépatide disponibles pour les patients aux États-Unis dès la mise sur le marché", a déclaré la société dans un communiqué.

* On ignore combien de temps durera l’examen par la FDA.

* Son site web indique qu’elle prévoit de se prononcer sur la sécurité des médicaments standard au plus tard 10 mois après réception des demandes.

* Sandoz avait indiqué en novembre qu’elle prévoyait de lancer d’ici fin juin au Canada des versions génériques de l’Ozempic de Novo Nordisk, un médicament contre le diabète, dans le but d’être l’un des premiers acteurs sur le marché, mais n’a pour l’instant fait aucune autre annonce à ce sujet.