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La FDA autorise le premier glucomètre en vente libre destiné aux enfants
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé vendredi avoir étendu l'utilisation du système de biosenseur de glucose Stelo d'

DXCM.O , développé par Dexcom, aux enfants diabétiques, ce qui en fait le premier glucomètre en continu en vente libre destiné à un usage pédiatrique.

* Le dispositif est autorisé pour les patients âgés de deux ans et plus qui n'utilisent pas d'insuline. La FDA avait déjà autorisé Stelo pour les adultes âgés de 18 ans et plus en mars 2024.

* Stelo utilise un capteur portable et une application pour smartphone afin de suivre les taux de glucose, affichant les mesures et les tendances toutes les 15 minutes. Chaque capteur peut durer jusqu'à 15 jours, bien que la durée d'utilisation puisse être plus courte chez les enfants, a précisé la FDA.

* L'appareil peut aider les enfants et les soignants à comprendre comment les repas, l'activité physique et les changements de mode de vie influencent le taux de glucose, a déclaré l'agence.

* La FDA a précisé que les enfants devaient utiliser le dispositif sous la surveillance d'un adulte et que les utilisateurs devaient consulter un professionnel de santé avant de modifier leur traitement en fonction des mesures obtenues.

* L'appareil n'est pas destiné aux personnes souffrant d'hypoglycémie problématique, car il n'est pas conçu pour alerter les utilisateurs de cette condition potentiellement dangereuse.

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