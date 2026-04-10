La FDA américaine refuse d'approuver le médicament de Replimune pour le cancer avancé de la peau

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La Food and Drug Administration américaine a refusé vendredi d'approuver le médicament de Replimune REPL.O pour le cancer avancé de la peau, a déclaré l'autorité de régulation.