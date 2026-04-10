 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine refuse d'approuver le médicament de Replimune pour le cancer avancé de la peau
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a refusé vendredi d'approuver le médicament de Replimune REPL.O pour le cancer avancé de la peau, a déclaré l'autorité de régulation.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
58,720 USD NYSE -1,26%
REPLIMUNE GRP
4,7600 USD NASDAQ -19,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank