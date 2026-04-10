La FDA américaine refuse d'approuver le médicament de Replimune pour le cancer avancé de la peau

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information fournie par Boursorama avec AFP•10.04.2026•18:45•
Le groupe Stellantis a annoncé vendredi supprimer 650 postes d'ingénieurs sur son site de recherche-développement d'Opel à Rüsselsheim en Allemagne, sur un total de 1650 actuellement, mais investit à Sochaux. "Parmi les 1.650 ingénieurs actuellement employés, environ ...
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information fournie par AFP Video•10.04.2026•18:40•
Des services d'urgence israéliens sont déployés sur le lieu d'un impact à Safed, à la suite d'une attaque à la roquette lancée par le Hezbollah depuis le Liban en direction du nord d'Israël. Plusieurs véhicules ont été endommagés et détruits. IMAGES
Le président du Parlement iranien a exigé vendredi une trêve au Liban et le déblocage des actifs de son pays avant toute négociation de paix avec les Etats-Unis, jetant un doute sur la tenue de ces pourparlers au moment où le vice-président américain JD Vance est ...
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"Assez de l'ancien système" ou "Ne pas mettre en péril ce qui a été accompli": les derniers meetings de campagne du Premier ministre nationaliste Viktor Orban et de son adversaire Peter Magyar avant les législatives de dimanche en Hongrie ont attiré les foules. ...
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