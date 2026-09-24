La FDA américaine devrait dévoiler des mesures visant à accélérer les autorisations de mise sur le marché des cigarettes électroniques et des sachets de nicotine, selon le WSJ

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(Modification de la source citée pour la déclaration du HHS au paragraphe 7)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) devrait dévoiler dans les prochains jours des mesures visant à accélérer les autorisations de mise sur le marché des produits de vapotage et des sachets de nicotine, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, la FDA devrait annoncer qu'elle réexaminera une règle de 2021 définissant les exigences applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de produits du tabac.

L'agence pourrait également simplifier les exigences relatives aux études scientifiques et raccourcir les délais d'examen afin d'offrir davantage de souplesse pour l'autorisation d'un plus grand nombre de produits, précise l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. La FDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les fabricants de tabac réclament depuis longtemps au président américain Donald Trump et à d’autres responsables clés des changements, notamment un processus d’autorisation plus rapide et plus clair de la part de la FDA.

Le mois dernier, la FDA a autorisé la commercialisation de trois nouveaux produits de cigarettes électroniques "JUUL2", s’ajoutant ainsi à une série d’autorisations accordées à des produits nicotiniques qui, selon l’agence, pourraient constituer une meilleure alternative aux cigarettes traditionnelles.

"L’administration Trump s’engage à empêcher les enfants d’avoir accès à la nicotine, à retirer de la circulation les produits de vapotage contrefaits et à proposer des alternatives plus sûres aux adultes qui souhaitent arrêter de fumer", a déclaré un porte-parole du HHS.

Au cours du premier mandat de Trump, son administration avait pris des mesures pour retirer les cigarettes électroniques aromatisées des rayons des magasins dans le cadre d’une initiative plus large visant à freiner le vapotage chez les jeunes, avertissant que les arômes sucrés avaient incité des millions d’enfants à devenir dépendants à la nicotine.