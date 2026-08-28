La FDA américaine autorise le Mounjaro de Lilly pour réduire le risque cardiovasculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments de Novo au paragraphe 6)

Eli Lilly LLY.N a annoncé vendredi que la FDA américaine avait approuvé son médicament antidiabétique Mounjaro pour réduire le risque de crise cardiaque ou d'AVC chez les adultes atteints de diabète de type 2 présentant un risque élevé d'événements cardiovasculaires.

Mounjaro est le médicament antidiabétique de la société qui cible la protéine GLP-1 et qui est également utilisé pour la perte de poids. Aux États-Unis, la version destinée au traitement de l’obésité est commercialisée sous le nom de marque Zepbound.

Cette autorisation repose sur les résultats d’un essai clinique à grande échelle comparatif direct, qui a démontré que Mounjaro était plus efficace que Trulicity, l’ancien médicament antidiabétique de Lilly, pour réduire le risque de crise cardiaque et d’AVC.

L'essai a démontré que Mounjaro réduisait le risque d'événements cardiaques indésirables majeurs de 8 % de plus que Trulicity.

Les ventes de Mounjaro ont augmenté de 91 % , pour atteindre 9,94 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, la forte demande ayant stimulé les volumes de vente sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO a obtenu l’autorisation de la FDA pour son médicament amaigrissant Wegovy, destiné à réduire les risques cardiaques en 2024 chez les adultes en surpoids ou obèses non diabétiques. En 2025, la FDA a également approuvé son ancien médicament antidiabétique, Rybelsus, pour réduire le risque d’événements cardiaques majeurs chez les patients diabétiques.

Lilly et Novo cherchent toutes deux à élargir le champ d’application de leurs médicaments à base de GLP-1, en les testant dans des pathologies allant des maladies cardiovasculaires aux troubles hépatiques.