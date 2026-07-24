La FDA américaine autorise la commercialisation en vente libre d'un comprimé combiné de Tylenol destiné au soulagement de la douleur

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Vendredi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé la mise sur le marché d'un comprimé à dose fixe, disponible sans ordonnance, qui associe le Tylenol de Kenvue KVUE.N au naproxène, un anti-inflammatoire non stéroïdien, pour un soulagement de la douleur pouvant durer jusqu'à 12 heures.

Voici quelques détails:

* Ce comprimé peut être utilisé par les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus pour soulager les maux de tête, les douleurs dorsales, les courbatures, les maux de dents, les crampes menstruelles et les douleurs arthritiques légères.

* La FDA a déclaré que cette autorisation s’inscrit dans le cadre du « Great Healthcare Plan » de Trump, une initiative fédérale visant à rendre disponibles en vente libre davantage de médicaments dont la sécurité a été vérifiée.

* Chaque comprimé contient 325 milligrammes de Tylenol et 110 milligrammes de naproxène sodique.

* Le Tylenol fait l’objet d’une surveillance étroite depuis que les autorités sanitaires américaines ont exprimé des inquiétudes concernant un lien présumé entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et l’autisme. Il n’existe aucune preuve scientifique solide d’un tel lien.

* Ce débat a également donné lieu à des poursuites judiciaires: le Texas a poursuivi Kenvue pour ne pas avoir suffisamment mis en garde les femmes enceintes, et une cour d’appel américaine a relancé ce mois-ci plus de 500 actions en justice intentées à titre privé invoquant des arguments similaires.

* Kenvue a accepté en novembre dernier d'être rachetée par Kimberly-Clark, le fabricant des mouchoirs Kleenex KMB.O , pour plus de 40 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée cette année.