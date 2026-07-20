La FDA américaine affirme que les données continuent d'appuyer la laitue de Taylor Farms comme source de cyclospora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec la déclaration de la FDA, ajout de détails et de contexte tout au long du texte; déclaration d'un analyste au paragraphe 11)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré lundi que son enquête de traçabilité concernant une épidémie de cyclosporiase touchant cinq États continuait d'appuyer la laitue de Taylor Farms, provenant du centre du Mexique, comme source de contamination.

Dans un message publié sur X, elle s'est dite convaincue que la laitue iceberg émincée provenant des sites de Taylor Farms situés dans le centre du Mexique était à l'origine des cas de maladie associés aux restaurants Taco Bell de Yum Brands

YUM.N , dans le Michigan et dans quatre autres États.

Samedi, la FDA avait déclaré qu’un échantillon de laitue prélevé dans le cadre de la surveillance aux frontières d’un produit de Taylor Farms de Mexico s’était révélé positif au parasite Cyclospora. Mais dimanche, elle a précisé que ce résultat devait être considéré comme un faux positif à la suite d’un nouvel examen effectué par des experts de laboratoire.

La cyclosporose est une infection intestinale qui peut être contractée par la consommation d’aliments, généralement des fruits et légumes crus, ou d’eau contaminée par des matières fécales, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

GOTTLIEB AFFIRME QUE L'ENQUÊTE PRÉVAUT

L'ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré lundi que ce résultat faussement positif ne remettait pas en cause les conclusions de l'agence, car les enquêteurs s'appuyaient principalement sur des données épidémiologiques plutôt que sur des tests de laboratoire.

“Le test en question, qui s’est révélé être un faux positif, portait sur des échantillons récents. Il ne s’agit donc pas du produit concerné par l’épidémie – celui-ci a été mis sur le marché il y a trois semaines”, a expliqué Gottlieb.

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé lundi 6.148 cas liés à l’épidémie, soit une augmentation de 1.146 cas depuis leur dernière mise à jour vendredi. L’épidémie a entraîné 102 hospitalisations dans l’État, sans qu’aucun décès n’ait été signalé.

La fréquentation des restaurants Taco Bell a chuté de 18,9% vendredi, par rapport à la moyenne hebdomadaire enregistrée entre le 1er janvier et le 6 juillet. La fréquentation des chaînes de restauration Chipotle CMG.N et Cava CAVA.N a quant à elle baissé respectivement de 6,9% et 4,2% ce même jour, selon les données de Placer.ai.

“L’épidémie de cyclosporiase affecte la perception que les consommateurs ont de Taco Bell à court terme — et devrait peser sur les ventes et la fréquentation ce trimestre — mais elle ne devrait pas entraîner de baisse à long terme du chiffre d’affaires ou de l’image de marque”, a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.