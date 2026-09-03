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La faiblesse est une opportunité : Truist
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 18:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les indices de Wall Street progressent, emmenés par le Nasdaq, en hausse d’environ 1,4%

* Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication mènent la hausse sectorielle du S&P 500, tandis que celui des matériaux est à la traîne

* Le STOXX 600 progresse d'environ 0,5%

* Le dollar américain recule d’environ 0,7%, le brut américain progresse à peine, l’or gagne >2% et le Bitcoin bondit d’environ 4,7%

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,74%

3 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA FAIBLESSE EST UNE OPPORTUNITÉ: TRUIST

Alors que les investisseurs s’interrogent sur l’évolution des taux d’intérêt et l’issue des élections de mi-mandat de novembre, Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, s’attend à une volatilité des marchés.

Mais Lerner affirme que le marché haussier reste intact et que, même si les investisseurs doivent s’attendre à une certaine instabilité, ils devraient “considérer la faiblesse comme une opportunité”.

Son raisonnement repose sur le fait que “l’économie reste résiliente, les estimations de bénéfices pour l’année prochaine continuent d’être revues à la hausse et les valorisations sont revenues à des niveaux plus raisonnables”.

“Le marché passe toutefois d’une saison des résultats très solide à un débat macroéconomique plus contrasté, où les taux d’intérêt occupent le devant de la scène”, écrit Lerner.

En conséquence, il s’attend à “une évolution plus irrégulière du marché à court terme, ce qui est également typique d’un point de vue saisonnier et dans le contexte d’une année d’élections de mi-mandat”.

Lerner a également souligné que les actions composant l’indice S&P 500 évoluent de manière moins synchronisée qu’à aucun autre moment depuis plus de 30 ans et que cette dispersion s’explique en partie par la perception des gagnants et des perdants liés à l’IA, ainsi que par “la dynamique d’une économie à deux vitesses”.

(Sinéad Carew)

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