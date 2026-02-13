La FAA lève les restrictions de l'espace aérien au-dessus du sud du Nouveau-Mexique

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a levé mardi en fin de journée les interdictions de vol qui devaient durer 10 jours dans le sud du Nouveau-Mexique, a-t-on appris vendredi auprès des législateurs.

La FAA avait émis des ordres interdisant les vols à destination et en provenance de l'aéroport voisin d'El Paso, au Texas, ainsi que du sud du Nouveau-Mexique, en invoquant des "raisons de sécurité particulières".

La FAA a levé les restrictions au-dessus d'El Paso après quelques heures, tôt mercredi, mais les a maintenues au-dessus du Nouveau-Mexique sans explication.

"Les habitants du sud du Nouveau-Mexique et d'El Paso méritent des réponses et de la transparence", a déclaré le représentant Gabe Vasquez, un démocrate du Nouveau-Mexique.

La fermeture soudaine par la FAA du 71e aéroport le plus fréquenté du pays a bloqué les voyageurs aériens et perturbé les vols d'évacuation médicale pendant la nuit. Cette fermeture de 10 jours aurait été une mesure sans précédent concernant un seul aéroport.

La FAA n'a pas fait de commentaire immédiat et n'a pas précisé quand elle avait levé l'interdiction de vol dans le sud du Nouveau-Mexique.

La FAA avait décidé d'interrompre les vols au Texas en raison des problèmes de sécurité posés par l'utilisation d'un système anti-drone militaire à base de laser qui présentait des risques inacceptables en matière de sécurité et qui avait été utilisé auparavant, ont déclaré des sources à Reuters.

On ne sait pas exactement ce qui a motivé la fermeture au Nouveau-Mexique.

Le sénateur Ben Ray Lujan, un démocrate du Nouveau-Mexique, a demandé un briefing complet sur ce qui s'est passé.

"La rupture de communication entre la FAA, les autorités locales et étatiques et les agences fédérales est inacceptable et compromet la sécurité de notre espace aérien", a déclaré M. Lujan. "Cet incident soulève de sérieuses inquiétudes."

Des représentants du gouvernement et des compagnies aériennes, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que la FAA avait fermé l'espace aérien parce qu'elle craignait qu'un système de contre-drones à base de laser de l'armée ne présente des risques pour le trafic aérien, système qui avait déjà été utilisé par le département de la sécurité intérieure.

Les deux agences avaient prévu de discuter de la question le 20 février, mais l'armée a choisi d'utiliser le système de contre-drone sans l'approbation de la FAA, ont déclaré les sources, ce qui a incité la FAA à interrompre les vols.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, qui supervise la FAA, a déclaré que la fermeture avait été motivée par l'incursion d'un drone par un cartel de la drogue mexicain. Toutefois, l'observation d'un drone à proximité d'un aéroport entraîne généralement une brève interruption du trafic, et non une fermeture prolongée. Selon le Pentagone, plus de 1 000 incidents de ce type se produisent chaque mois le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.