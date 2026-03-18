Duolingo chute alors qu'Argus passe à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O chutent de 4,1 % à 100,05 $ en pré-marché

** Argus Research rétrograde l'action de Duolingo de "buy" à "hold"

** La société de courtage estime que la nouvelle stratégie de Duolingo, qui consiste à donner la priorité à la croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, est "susceptible de peser sur les réservations et de limiter la croissance du chiffre d'affaires à court terme"

** "Nous nous attendons à ce que la croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens se poursuive car cette société innovante se développe au-delà de l'apprentissage des langues dans des domaines tels que les échecs, les mathématiques et les cours de musique" - Argus Research

** La note moyenne de 25 analystes est "hold"; leur PT médian est de 107,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 40,5 % cette année