(Actualisé avec General Mills, Macy's, Walt Disney, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON MU.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse. L'action prend 2,7% avant la cloche.

* NVIDIA NVDA.O a obtenu l'autorisation de Pékin pour vendre en Chine ses puces Selon des sources proches du dossier, d'intelligence artificielle (IA) H200, et prépare également une version de la puce Groq AI destinée au marché chinois, selon des sources proches du dossier.

L'action avance légèrement en avant-Bourse.

* GENERAL MILLS GIS.N - Le fabricant des céréales Cheerios a réaffirmé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, après les avoir abaissées le mois dernier, la pression sur les dépenses de consommation et une concurrence acharnée ayant freiné la demande pour ses produits.

* MACY'S M.N a fait état mercredi d'une prévision de bénéfice annuel inférieure aux attentes, les consommateurs réduisant leurs dépenses, tout en dépassant les estimations pour ses résultats du quatrième trimestre.

La chaîne de grands magasins américaine a indiqué que l'impact des droits de douane sur les importations devrait s'atténuer au second semestre.

L'action prend 5% en avant-Bourse.

* LULULEMON LULU.O - Le fabricant de vêtements de yoga cède 2% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 inférieures aux estimations.

* MICROSOFT MSFT.O envisage d'intenter une action en justice contre son partenaire OpenAI et AMAZON AMZN.O au sujet d'un accord de 50 milliards de dollars (43,36 milliards d'euros) qui pourrait enfreindre son contrat d'exclusivité dans le domaine du cloud conclu avec le créateur de ChatGPT, rapporte mercredi le Financial Times.

* WALT DISNEY DIS.N - Josh D'Amaro prendra officiellement ses fonctions de directeur général lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra mercredi.

* META META.O - Un rapport de l'Autorité britannique de régulation financière (FCA) révèle que le géant américain de la technologie a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d'empêcher l'affichage de publicités illégales pour des produits financiers à haut risque sur ses plateformes au Royaume-Uni, alors qu'il s'était engagé à les bloquer.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)