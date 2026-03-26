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La FAA enquête sur un rapprochement dangereux entre un avion de la compagnie United et un hélicoptère de l'armée
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur un rapprochement dangereux entre un avion de la compagnie United Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée en Californie.

La FAA a déclaré que le Boeing 737 de United Airlines était mardi à 20h40 en approche de l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange, en Californie, et qu'un Black Hawk a croisé la trajectoire de l'avion. Flightradar24, un site de suivi des vols, a indiqué que les deux appareils se trouvaient à 525 pieds l'un de l'autre sur le plan vertical.

La FAA enquête également pour savoir si l'incident a enfreint sa nouvelle politique qui interdit la séparation visuelle pour les hélicoptères à proximité des grands aéroports.

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