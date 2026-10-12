La FAA demande aux compagnies aériennes américaines de faire preuve de prudence lors de leurs vols vers l'Arabie saoudite, invoquant des risques pour la sécurité

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(Aucun commentaire immédiat de Delta; informations complémentaires sur d'autres vols aux paragraphes 4 à 9)

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a demandé dimanche aux compagnies aériennes américaines de faire preuve de prudence lors de leurs vols à destination ou au-dessus de l'Arabie saoudite, invoquant des menaces pour la sécurité liées aux activités militaires en cours et à des interférences avec les systèmes de navigation.

L'avis aux aviateurs (NOTAM) de la FAA, valable jusqu'au 10 décembre, fait suite aux frappes de samedi et dimanche contre l'aéroport international de Riyad. L'attaque de samedi a fait 13 morts et plus de 300 blessés.

“Ces menaces pourraient constituer un risque potentiel pour les aéronefs à toutes les altitudes, y compris lors du survol, de l’arrivée et du départ”, a déclaré la FAA, mettant en garde contre une “situation potentiellement dangereuse”.

Cet avis s’applique également aux exploitants d’avions immatriculés aux États- Unis.

L'aéroport de Riyad reste fermé au trafic aérien au moins jusqu'à 17 h (heure de la côte Est) ce lundi.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines DAL.N doit lancer des vols directs vers Riyad le 23 octobre au départ d’Atlanta.

Delta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche, mais son directeur général, Ed Bastian, a déclaré à CNBC la semaine dernière que “la sécurité serait déterminante” pour décider si la compagnie allait aller de l’avant.

D’autres grandes compagnies aériennes américaines desservent Riyad via des partenaires en partage de code.

En septembre 2025, FedEx FDX.N a lancé son premier vol dédié vers l’Arabie saoudite. Le Boeing 777-cargo de FedEx assure six vols par semaine et relie les Amériques et l’Europe à Riyad, avec des correspondances vers Guangzhou et Shanghai.