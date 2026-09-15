La FAA américaine estime que des milliards supplémentaires sont nécessaires pour moderniser le contrôle aérien

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par David Shepardson

Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a déclaré que la première phase d’un plan ambitieux visant à moderniser le contrôle aérien coûterait plusieurs milliards de dollars de plus que le montant approuvé par le Congrès.

L'année dernière, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour les réformes du contrôle aérien, dont 9 milliards pour la modernisation du trafic aérien et 3,5 milliards pour la construction d'infrastructures.

" La première phase coûte 16 milliards de dollars ", a déclaré M. Bedford lors d’une audition devant une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a précisé que la FAA finançait ce déficit à partir de son budget consacré aux infrastructures et aux équipements. La FAA souhaite disposerd’au moins 10 milliardsde dollars supplémentaires pour la deuxième phase du projet et M. Bedford a exhorté les législateurs à approuver cette demande.

"L’agence s’efforce d’intensifier ses efforts pour mener à bien ce projet et le mener à bien correctement ", a déclaré M. Bedford.

Un rapport du Government Accountability Office (GAO) publié mardi indique que la FAA a sous-estimé les coûts totaux d’exploitation du nouveau système et n’a pas établi de calendrier détaillé pour mener à bien les réformes.

Le GAO a précisé que la FAA comptait plus de 11 000 projets distincts dans la première phase, dont le coût avait été précédemment estimé à 10,6 milliards de dollars. M. Bedford avait indiqué l’année dernière que la FAA souhaitait disposer de 15 ou 16 milliards de dollars pour la première phase, expliquant ainsi le déficit de financement.

Le Congrès a approuvé ce financement afin de remédier au vieillissement du système de contrôle du trafic aérien et de renforcer le recrutement de contrôleurs, après des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les retards de vols, ainsi qu’une série de problèmes technologiques ces dernières années.

Le coût des mises à niveau des télécommunications a bondi de 4,75 milliards de dollars pour atteindre 5,91 milliards de dollars, a indiqué le GAO. M. Bedford a déclaré que les câbles de cuivre obsolètes utilisés pour les télécommunications devraient être entièrement remplacés d’ici septembre 2027.

En décembre, la FAA a fait appel à Peraton, société détenue par Veritas Capital, pour superviser ce projet de modernisation, en lui attribuant un contrat de 1,5 milliard de dollars.