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La FAA américaine estime qu'un dysfonctionnement logiciel du Boeing 737 MAX ne présente pas de risque pour la sécurité
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 20:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré vendredi qu'un groupe d'experts avait conclu qu'un dysfonctionnement logiciel dans certains ordinateurs de bord du Boeing 737 MAX ne présentait pas de risque pour la sécurité, ouvrant ainsi la voie à l'homologation d'une version plus grande de cet avion à fuselage étroit, l'un des plus vendus au monde.

La FAA a précisé que cette conclusion reposait sur le fait que "les pilotes conservent le contrôle total de l'appareil et que les indications fournies à l'équipage de conduite sont claires et sans ambiguïté". La FAA avait annoncé en début de semaine qu'elle reportait la certification du MAX 10 jusqu'à ce qu'elle ait achevé son analyse du problème.

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