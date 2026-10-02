La FAA américaine estime qu'un dysfonctionnement logiciel du Boeing 737 MAX ne présente pas de risque pour la sécurité

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré vendredi qu'un groupe d'experts avait conclu qu'un dysfonctionnement logiciel dans certains ordinateurs de bord du Boeing 737 MAX ne présentait pas de risque pour la sécurité, ouvrant ainsi la voie à l'homologation d'une version plus grande de cet avion à fuselage étroit, l'un des plus vendus au monde.

La FAA a précisé que cette conclusion reposait sur le fait que "les pilotes conservent le contrôle total de l'appareil et que les indications fournies à l'équipage de conduite sont claires et sans ambiguïté". La FAA avait annoncé en début de semaine qu'elle reportait la certification du MAX 10 jusqu'à ce qu'elle ait achevé son analyse du problème.