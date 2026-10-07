La FAA américaine envisage de simplifier la réglementation relative aux lancements spatiaux commerciaux

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(Ajout de précisions et des commentaires de la FAA; paragraphes 4 à 7)

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé mardi qu'elle proposait de simplifier la réglementation relative aux lancements et aux rentrées dans l'atmosphèredes engins spatiaux commerciaux .

Ces mesures prévoient notamment de permettre aux opérateurs de déposer leurs demandes de lancement par voie électronique, d’offrir une plus grande flexibilité pour démontrer des niveaux de sécurité équivalents etde regrouper les trois analyses de sécurité requises en un seul dossier.

La Maison Blanche souhaite permettre au moins 1.000 lancements et rentrées dans l’atmosphère par an d’ici 2030, contre 178 lancements l’année dernière. Ce chiffre est 10 fois supérieur à celui de 2013, cette activité étant dominée par SpaceX, l’ SPCX.O d’Elon Musk.

La FAA a déclaré: "La simplification de ces règles essentielles permettra aux opérateurs spatiaux américains de continuer à être à la pointe de la croissance mondiale en matière de lancements commerciaux, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes de la FAA."

Le public peut formuler des commentaires sur les modifications proposées jusqu’au 4 novembre.

En août, le président Donald Trump a signé une note de service visant à accroître considérablement le nombre de lancements spatiaux commerciaux américains, notamment en demandant aux agences gouvernementales d’étudier la possibilité d’utiliser des terrains fédéraux pour de nouveaux sites de lancement et de rentrée atmosphérique.

En juillet, la FAA avait proposé de lever certaines exigences prévues par plusieurs lois afin de simplifier et d’accélérer l’octroi des autorisations spatiales commerciales.