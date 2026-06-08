La division de Balfour Beatty chargée des logements militaires aux États-Unis n'est plus soumise à la surveillance imposée par le gouvernement

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La surveillance imposée par le gouvernement fédéral américain à une filiale de Balfour Beatty BALF.L a pris fin, a annoncé lundi le groupe de construction britannique, près de cinq ans après que cette filiale spécialisée dans le logement militaire eut plaidé coupable d'avoir escroqué l'armée américaine.

Voici quelques détails fournis par l'entreprise ainsi que le contexte:

* Poursuivre l'intégration des améliorations dans le cadre du modèle d'exploitation à long terme de l'entreprise tout en continuant à mettre l'accent sur la performance opérationnelle et l'expérience des résidents.

* Balfour Beatty Communities , qui gère des logements pour les militaires américains et leurs familles, a plaidé coupable en 2021 de fraude après avoir falsifié des registres d'entretien afin d'augmenter les bénéfices de l'entreprise et a accepté de payer plus de 65 millions de dollars d'amendes et de dédommagements.

* Le ministère américain de la Justice a exigé de l'entreprise qu'elle engage un contrôleur externe indépendant comme condition du règlement, chargeant ce tiers d'examiner les politiques de conformité afin de s'assurer que les violations avaient été corrigées.

* La mission de surveillance, initialement prolongée jusqu'au 6 juin afin de laisser plus de temps pour les mesures correctives, s'est achevée comme prévu après que l'entreprise eut mis en place des mécanismes de reporting renforcés, des structures de direction plus solides et des processus de conformité plus rigoureux.