La diversification de Valeo vers les centres de données se précise

Après avoir déjà repris 8,92% au cours des trois précédentes séances, l'action Valeo est toujours entourée ( 2,41%, à 15,50 euros). Dans une note de recherche, Jefferies indique que le groupe doit présenter la semaine prochaine l'état de validation de l'une de ses technologies destinée à diversifier son offre, notamment dans les centres de données.

La banque d'investissement américaine rappelle qu'il y a deux semaines, elle avait réhaussé sa recommandation sur l'équipementier automobile et que cette décision s'appuyait sur l'amélioration de la dynamique opérationnelle et sur le positionnement en Chine. Les analystes avaient également souligné que, concernant l'opportunité dans les centres de données, des annonces étaient nécessaires avant d'intégrer ce potentiel relai de croissance dans leur scénario.

Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine, puisque Valeo doit dévoiler l'état de validation de sa technologie d'échangeurs de chaleur en aluminium destinée à la gestion thermique des centres de données, aux côtés d'OVHcloud.

Selon des premières données, la société française a précisé qu'après deux ans de développement, sa solution affiche une augmentation de 38% de la capacité de refroidissement, une densité de puissance supérieure de 65% et une consommation d'électricité des ventilateurs réduite de 25% par rapport aux solutions traditionnelles en cuivre. En outre, les tests de corrosion accélérée ont démontré une durée de vie opérationnelle à plus de 10 ans, les essais étant désormais prolongés pour viser l'équivalent de 15 ans d'exploitation.

La recommandation est à acheter, avec une cible de cours de 17,85 euros, soit un potentiel de hausse de 18%.