La directrice générale d'UPS affirme que l'entreprise de livraison réalisera davantage de bénéfices malgré un volume de livraisons légèrement inférieur pendant les fêtes

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* UPS prévoit un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street

* Les envois à forte valeur ajoutée stimulent les marges trimestrielles des deux principales divisions d'UPS

* UPS affirme être en bonne voie pour réaliser 3 milliards de dollars d'économies annuelles

(Ajout d'un commentaire de la directrice générale aux paragraphes 8 et 9)

par Nandan Mandayam et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, grâce à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, après avoir réduit les livraisons à domicile de millions de colis non rentables pour Amazon.

La directrice générale Carol Tome a déclaré que l’accent mis par UPS sur des activités plus lucratives lui permettait de générer davantage de bénéfices en livrant un nombre légèrement inférieur de colis pendant le trimestre crucial de la période des fêtes, chaque année.

L'action de la plus grande entreprise mondiale de livraison de colis a bondi de près de 3 % en début de séance.

Basée à Atlanta, UPS s'attend à ce que son volume quotidien moyen total recule de 1,3 % au quatrième trimestre, l'entreprise se montrant plus sélective quant aux colis qu'elle livre. Dans le même temps, les dirigeants prévoient une hausse d'environ 3 % du chiffre d'affaires de l'activité nationale de l'entreprise, qui est sa plus importante, et une augmentation estimée à 7 % du chiffre d'affaires international.

"Nous battons en brèche l’idée reçue selon laquelle tous les colis se valent et que le volume résout tous les problèmes", a déclaré Mme Tome à Reuters.

L'écart croissant entre le coût par colis et le chiffre d’affaires par colis permettra d’améliorer les marges, a déclaré le directeur financier Brian Dykes.

La réduction par UPS des livraisons non rentables — et la baisse de volume qui en résulte — au quatrième trimestre signifie que l’entreprise peut réduire ses dépenses en main-d’œuvre ainsi qu’en location de camions et d’avions pour faire face à l’afflux de colis pendant les fêtes, a expliqué M. Dykes.

Mme Tome a indiqué que les perspectives concernant la demande de livraisons pendant les fêtes sont solides, les consommateurs américains continuant à dépenser malgré les pressions liées à la hausse de l’inflation et des prix à la pompe.

"Les consommateurs américains font preuve de résilience", a-t-elle déclaré.

UNE RÉORGANISATION OPÉRATIONNELLE OUVRE LA VOIE À LA CROISSANCE

UPS a fermé des sites et supprimé des milliers d’emplois après avoir réduit ses livraisons pour Amazon AMZN.O , son plus gros client. UPS a déclaré avoir achevé la réduction de ses activités pour Amazon au deuxième trimestre.

Son concurrent FedEx FDX.N , qui publiera ses résultats mercredi, adopte une stratégie similaire. Les deux entreprises subissent la pression des investisseurs pour améliorer leurs marges en se concentrant sur les envois à forte valeur ajoutée.

Mme Tome a également déclaré que la construction de centres de données représentait une opportunité significative, car elle touche tous les secteurs d’activité d’UPS, qui peut acheminer par avion des composants essentiels tels que des microprocesseurs, organiser le transport maritime de matériel, stocker des marchandises et effectuer les livraisons finales.

Au troisième trimestre, UPS a affiché un bénéfice ajusté de 1,69 dollar par action, en baisse par rapport aux 1,74 dollar par action enregistrés il y a un an, mais supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,63 dollar.

La marge d’exploitation ajustée du troisième trimestre de la division nationale d’UPS, qui génère environ 65 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, a progressé à 7 %, contre 6,4 % un an plus tôt.

La division internationale de livraison de colis, plus petite mais plus rentable, a également enregistré une marge d’exploitation ajustée en hausse à 14,9 % pour le troisième trimestre, contre 14,8 % l’année dernière.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les résultats du troisième trimestre témoignaient d'un "trimestre marqué par une solide exécution", tandis que Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI, a écrit dans une note que ces résultats inspiraient "une certaine confiance dans la pérennité".

UPS a également déclaré être en bonne voie pour atteindre son objectif de 3 milliards de dollars d’économies cette année. L’entreprise a déjà réalisé 1,8 milliard de dollars d’économies jusqu’en septembre.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté d’environ 7,28 dollars par action pour 2026, contre les 7,22 dollars qu’elle avait prévus en juillet. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société annonce un bénéfice de 7,19 dollars par action.

UPS table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars et un chiffre supérieur à l’estimation des analystes, qui s’élevait à 91,73 milliards de dollars.