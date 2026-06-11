La DGA confie à MBDA le développement d'un missile nucléaire hypersonique

Le futur projectile doit renforcer la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française et entrer en service à l'horizon 2035.

La DGA annonce avoir notifié le 2 juin à MBDA, filiale partagée entre Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), l'accord-cadre de réalisation et le marché de développement du missile Air-Sol nucléaire de quatrième génération (ASN4G).

Destiné à remplacer l'ASMPA rénové actuellement en service, l'ASN4G sera mis en oeuvre par les Forces Aériennes Stratégiques et la Force Aéronavale Nucléaire. Il équipera le Rafale F5.

Selon la DGA, les performances du missile, notamment son hyper-vélocité, doivent permettre de préserver la crédibilité de la dissuasion aéroportée face à l'évolution des menaces.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la composante nucléaire aéroportée prévue par la loi de programmation militaire. L'ASN4G repose sur des technologies de rupture et sur un savoir-faire industriel maîtrisé par un nombre limité de pays.