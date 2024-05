La dette d'entreprises européennes offre une bonne visibilité

sycomore

Malgré des pressions inflationnistes résilientes aux États-Unis qui pourraient conduire à un décalage et un nombre moins important de baisses de taux de la part de la Fed en 2024, avec une normalisation des taux attendue en Europe, une hausse des prix du pétrole et des spreads(1) de crédit à des niveaux raisonnables, nous considérons que la visibilité reste satisfaisante pour le crédit d'entreprise dans son ensemble après une année 2023 marquée par une forte hausse des taux. Dans un environnement contrasté, nous estimons que le ratio rendement/risque reste favorable aux obligations d'entreprises européennes.

Les spreads de crédit ont commencé à se contracter avec l'amélioration intrinsèque de la qualité du crédit des entreprises, comme en témoignent les nombreuses révisions à la hausse des notations des agences observées récemment. Les taux de défaut concernant le segment High Yield sont tombés à des niveaux historiquement bas et pourraient augmenter progressivement à l'avenir. Certains facteurs viendraient néanmoins contrebalancer leur remontée, tels que le ratio de liquidité des émetteurs qui ont profité d'un environnement de taux bas pour refinancer leur dette sur des durées plus longues et des banques en meilleure forme qu'en 2007, en capacité de les soutenir.

Les rendements sont revenus à des niveaux historiquement élevés, notamment sur le segment des obligations à haut rendement. Le High Yield présente actuellement des caractéristiques techniques convaincantes. En effet, le rétrécissement de l'univers d'investissement soutient les valorisations, à un moment où les investisseurs sont clairement à la recherche de rendement. En outre, le dynamisme du marché primaire est susceptible d'offrir des opportunités d'investissement intéressantes.

Le risque lié au financement des entreprises nous semble aujourd'hui plutôt limité, au regard de la solidité de la liquidité. Les récentes émissions ont été nombreuses sur des durées assez longues, avec des lignes de crédit peu élevées. Le calendrier de remboursement de la dette des entreprises présente une durée relativement longue. En outre, les émetteurs gèrent leur bilan avec soin, en faisant preuve de plus de discipline en ce qui concerne les fusions-acquisitions et les dépenses d'investissement.

La sélectivité est la clé

Nous considérons que le bond picking[2] - très adapté à la structure actuelle du marché selon nous - joue un rôle majeur dans la génération de performance. Le ralentissement de la croissance devrait avoir un impact sur les notations des entreprises européennes. Nous nous concentrerons donc sur les notations de meilleure qualité.

Certaines entreprises sont plus à même que d'autres de résister à un environnement économique plus hostile. Nous avons donc une préférence pour les secteurs modérément cycliques, tels que les télécommunications (Orange, TDC, T-Mobile Netherlands), les services publics (Iberdrola, Veolia, Orsted) et les entreprises capables d'ajuster leurs investissements au cycle (Boels, Verisure, Loxam).

Nous privilégions également les secteurs portés par des tendances positives à long terme, comme les infrastructures (Autostrade per l'Italia, Indigo). L'équipe apprécie par ailleurs les émetteurs qui font preuve d'un pouvoir de fixation des prix élevé, tels que les sociétés ayant des marques reconnues comme Birkenstock.

Nous favorisons les obligations de moyen terme - entre deux et cinq ans - et les titres de qualité, à savoir les notations BBB et BB, qui offrent un potentiel de création de valeur.

Le crédit responsable offre des opportunités attractives

Dans le contexte actuel, nous restons positifs sur les rendements attractifs du crédit responsable. En effet, les émetteurs ISR ont obtenu des résultats meilleurs que prévu en 2023, ce qui s'est traduit par un nombre record de révisions à la hausse des notations, alimentant la compression des spreads et la forte performance de ces obligations.

Les marchés primaires rouvrent également à des niveaux attrayants et nous observons un nombre croissant d'émissions d'obligations liées au développement durable (Sustainability Linked Bonds, SLB), ce qui témoigne de l'engagement des émetteurs à améliorer leurs profils ESG. De ce point de vue, 2024 devrait être une année dynamique avec de nombreuses opportunités pour le crédit ISR.

Par Stanislas de Bailliencourt, Head of Fixed Income et Asset Allocation chez Sycomore Asset Management.

Les opinions et estimations données constituent notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, de même que les assertions quant aux tendances des marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Les références à des valeurs mobilières spécifiques et à leurs émetteurs sont dans un but unique d'illustration, et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs.

Nous pensons que l'information fournie dans cet article est fiable, mais elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. Votre attention est appelée sur le fait que toute prévision a ses propres limites et que par conséquent aucun engagement n'est pris par Sycomore AM quant à la réalisation de ces prévisions.

Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant de prendre une décision d'investissement.

(1) Le spread de crédit désigne la différence de taux d'intérêt d'une obligation avec celui d'une obligation de référence de même durée, considérée comme la moins risquée (l'emprunt d'Etat).

(2) Sélection d'émetteurs.