La dépendance de la Turquie à l'égard du pétrole du Moyen-Orient s'élève à 10 %, pas de perturbation de l'approvisionnement, selon le ministre

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(Ajoute le contexte de l'accord prévu avec TotalEnergies dans les paragraphes 6-8)

La dépendance de la Turquie à l'égard du pétrole du Moyen-Orient se situe à un niveau "gérable" de 10 % des approvisionnements totaux et il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement malgré la guerre impliquant l'Iran, a déclaré mercredi le ministre de l'énergie Alparslan Bayraktar.

La guerre a provoqué une crise de la sécurité énergétique mondiale, a-t-il déclaré lors d'une émission de l'agence publique Anadolu, ajoutant que la Turquie, un gros importateur d'énergie voisin de l'Iran, avait pris des mesures de diversification protectrices.

M. Bayraktar a déclaré quechaque augmentation d'un dollar du prix du pétrole alourdissait la facture énergétique de la Turquie d'environ 400 millions de dollars.

Il a déclaré qu'il n'y avait pas eu de réduction de l'approvisionnement en gaz naturel en provenance de l'Iran jusqu'à présent, mais que cela restait possible.

"Il y a eu des rapports selon lesquels le gaz naturel iranien a été coupé il y a peu de temps", a-t-il déclaré. "Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Mais cela ne veut pas dire que cela ne se produira pas plus tard, c'est pourquoi nous procédons à une diversification importante contre les risques qui pourraient émerger ici."

Dans le cadre de ses mesures de diversification, il a déclaré que la Turquie prévoyait de signer prochainement un accord sur les hydrocarbures avec TotalEnergies TTEF.PA , similaires à ceux signés avec d'autres majors pétrolières.

Dans le cadre de la stratégie d'Ankara visant à accroître la production de pétrole et de gaz dans le pays et à l'étranger, l'entreprise énergétique publique Turkish Petroleum (TPAO) a signé des accords préliminaires avec Exxon et Chevron au début de l'année.

La société a également signé un accord avec Shell pour explorer la zone maritime de la Bulgarie et acheter une participation de 33 % dans la licence Khan Tervel.

Par ailleurs, M. Bayraktar a déclaré que le raccordement du flux de pétrole syrien à l'oléoduc Irak-Turquie était à l'ordre du jour, et que ses homologues syriens en avaient été informés.