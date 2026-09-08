La demande en électricité de la Corée du Sud devrait exploser en raison de l'essor de l'IA

La demande en électricité de la Corée du Sud devrait connaître une forte hausse dans les années à venir, en raison des projets d'expansion de la production des fabricants de puces Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix, ainsi que de la construction de nouveaux centres de données dédiés à l'IA, selon le ministre de l'Énergie du pays.

À elles seules, ces besoins en électricité liés à l'IA feront grimper la demande de la Corée du Sud de 25 à 30 gigawatts, a déclaré ce mois-ci le ministre du Climat, de l'Énergie et de l'Environnement, Kim Sung-whan, lors d'un entretien accordé à Reuters.

À cela s'ajoute le fait que le pays devra également faire face à une demande en électricité accrue due au passage des voitures à moteur à essence aux véhicules électriques et au chauffage électrique plutôt qu'au gaz, a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent avant la présentation, prévue le mois prochain, d'une mise à jour de la feuille de route énergétique à long terme du pays, que le gouvernement prévoit de prolonger de deux ans, jusqu'en 2040. L'une des questions centrales est de savoir si la Corée du Sud annoncera des projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

M. Kim n'a pas souhaité préciser le nombre de réacteurs supplémentaires dont le pays aurait besoin selon lui, indiquant que la question était actuellement examinée par des experts. Il a toutefois décrit l'énergie nucléaire comme "un élément essentiel à prendre en compte dans la structure de production d'électricité de notre mix énergétique".

Si 25 à 30 gigawatts supplémentaires devaient provenir uniquement de l'énergie nucléaire, cela équivaudrait à la capacité d'environ 20 réacteurs, selon les normes actuelles applicables à une centrale de conception sud-coréenne.

La quatrième économie d'Asie compte actuellement 26 réacteurs nucléaires et l'énergie nucléaire représente un peu moins d'un tiers des besoins en électricité du pays.

CERTAINS CITOYENS S'INQUIÈTENT DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Samsung et SK Hynix — deux des plus grands fabricants mondiaux de puces électroniques, dont les produits sont essentiels à l'infrastructure de l'IA — se sont engagés à construire de nouvelles usines dans le sud-ouest du pays dans le cadre d'un "mégaprojet" de 800.000 milliards de wons (590 milliards de dollars) annoncé par le gouvernement cette année.

"Les projets, dont la construction était initialement prévue vers 2045, ont été considérablement accélérés et devraient désormais être achevés au début des années 2030", a déclaré M. Kim.

M. Kim a également indiqué que plusieurs entreprises technologiques américaines, dont Nvidia NVDA.O , avaient manifesté leur intérêt pour la construction de centres de données en Corée du Sud en raison de la fiabilité de son approvisionnement en électricité.

Bien que la Corée du Sud vise à développer les énergies renouvelables — qui représentent actuellement 11 % de ses besoins en électricité —, le recours à l'énergie nucléaire reste inévitable pour l'instant, malgré les risques qu'elle présente en matière de sécurité, a-t-il ajouté.

Un sondage réalisé par l'Agence nationale coréenne d'information et de culture énergétiques a révélé que 79 % des 2.000 personnes interrogées étaient favorables à l'intégration de nouvelles centrales nucléaires dans la feuille de route.

Mais en mai, une association citoyenne d'Ulsan, site potentiel pour de nouvelles centrales, a recueilli plus de 10.000 signatures pour s'opposer à la construction de réacteurs supplémentaires pour des raisons de sécurité.

M. Kim a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le pôle d'usines de puces électroniques prévu dans le sud-ouest du pays nécessite une nouvelle centrale nucléaire, car six réacteurs y sont déjà en service, aux côtés de parcs solaires et éoliens existants.

En revanche, des régions telles que Séoul, qui dépendent de l'électricité acheminée depuis cette zone, auraient besoin de centrales solaires supplémentaires, voire de centrales au gaz naturel liquéfié, a-t-il ajouté.

Parmi les autres sources d'énergie en Corée du Sud figurent le charbon, qui couvre actuellement 29 % des besoins en électricité, et le gaz, qui en couvre 27 %.

Le pays compte 60 centrales à charbon et vise à les supprimer progressivement d'ici 2040. Cela dit, 20 d'entre elles auront encore une durée de vie légale supérieure à cette date et une option pourrait consister à les conserver comme source d'alimentation de secours.

"C'est une sorte de réserve d'énergie de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc tout démanteler complètement pourrait nous mettre dans une situation difficile", a déclaré M. Kim.

par Heejin Kim

(1 $ = 1.338,9000 wons)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))