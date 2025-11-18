La demande de la Réserve d'or de surseoir à la vente aux enchères de la société mère Citgo est rejetée

par Marianna Parraga

Une requête du mineur Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, visant à suspendre toute procédure dans le cadre de la vente aux enchères ordonnée par le tribunal de la société mère de Citgo Petroleum dans le Delaware, a été rejetée mardi par une cour d'appel des États-Unis, selon un document déposé.

Ce refus constitue un nouveau revers pour le mineur qui se bat devant les tribunaux pour maintenir en vie son offre de 7,9 milliards de dollars pour la société mère de Citgo, PDV Holding, une filiale américaine de l'entreprise énergétique publique vénézuélienne Petróleos de Venezuela, S.A., connue sous le nom de PDVSA.

À la fin du mois d'août, un officier de justice chargé de superviser le processus de vente a recommandé une offre rivale émanant d'une société affiliée à Elliott Investment Management.

Les requêtes visant à disqualifier Leonard Stark, juge du Delaware, et les conseillers du tribunal impliqués dans l'évaluation en raison de prétendus conflits d'intérêts, qui ont été déposées par Gold Reserve et les avocats représentant le Venezuela, ont également été rejetées au début du mois.

"La demande de plaidoirie et la requête en mandamus sont rejetées", a déclaré la juge Patty Shwartz de la cour d'appel du troisième circuit dans une ordonnance signée mardi.

La décision finale concernant le gagnant de la vente aux enchères est attendue. Quinze créanciers espèrent obtenir jusqu'à 19 milliards de dollars du produit de la vente aux enchères dans le cadre d'un processus visant à les dédommager pour les défauts de paiement et les expropriations au Venezuela. PDV a été jugée responsable des dettes du pays sud-américain dans le cadre d'un procès qui dure depuis huit ans.

Gold Reserve n'a pas fait de commentaire immédiat, mais a déclaré la semaine dernière que le processus de vente était "entaché d'importants conflits d'intérêts".

Les conseils de surveillance de Citgo ont déclaré la semaine dernière qu'ils étaient "préoccupés par les irrégularités" dans le processus, et ont ajouté que le rejet des motions visant à geler la vente aux enchères et à discuter des allégations "jette une ombre sur l'intégrité de l'ensemble du processus".