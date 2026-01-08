L'Europe clôture en ordre dispersé, les valeurs de la défense au plus haut

Bâtiment de la bourse de Francfort

par Blandine Henault

Les Bourses européennes ont terminé jeudi en ordre dispersé et sur de faibles variations, tiraillées entre les craintes liées aux tensions géopolitiques et un bond généralisé des valeurs de la défense.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,12% à 8.243,47 points après avoir ‍évolué une grande partie de la séance dans le rouge. Le Footsie britannique a perdu 0,04% et le Dax allemand a terminé quasi-stable (+0,01%).

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,32%, le FTSEurofirst 300 a cédé 0,2% et le Stoxx 600 s'est replié de 0,19%.

Les investisseurs restent attentifs aux développements au Venezuela après le raid américain qui a conduit à l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro et son ‌incarcération à New-York.

Dans une interview au New York Times publiée jeudi, Donald Trump a prévenu que la supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années. Le WSJ a rapporté par ailleurs que le président américain, qui lorgne sur les vastes ressources pétrolières du pays, envisageait d'exercer un contrôle sur la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA.

Les visées de Donald Trump ​sur le Groenland alimentent par ailleurs les tensions géopolitiques, tandis que les discussions sur un éventuel accord de cessez-le-feu en Ukraine se poursuivent.

Hors géopolitique, les acteurs de marché attendent ⁠la publication, vendredi, du rapport mensuel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis, crucial pour déterminer l'état de santé du marché du travail et la trajectoire à venir de la politique de la Réserve fédérale.

La décision de la Cour suprême américaine sur la légalité des droits de douane dits "réciproques" de Donald Trump pourrait ⁠par ailleurs intervenir sous peu, possiblement dès ce vendredi. Une annulation plausible de ‍ces surtaxes pourrait venir secouer les marchés financiers.

VALEURS EN EUROPE

Le contexte géopolitique tendu profite aux valeurs européennes de la défense dont l'indice ⁠sectoriel Stoxx a gagné 1,03% et a touché un plus haut historique. Le compartiment affiche déjà une progression de 13% cette année - et de plus de 260% depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Le segment a réagi aussi aux annonces de Donald Trump qui a proposé de porter le budget militaire des Etats-Unis à 1.500 milliards de dollars en 2027.

A Paris, la hausse des ​banques et du secteur du luxe a contribué au retournement de tendance du CAC 40.

Remy Cointreau s'est envolé de 8,01%, des analystes ayant évoqué des commentaires "légèrement positifs" du groupe lors d'un appel téléphonique précédant la publication des résultats du troisième trimestre.

A Francfort, Puma s'est envolé de 8,55% alors que, selon trois proches du dossier, le chinois Anta Sports Products a offert d'acquérir 29% de l'équipementier ⁠sportif auprès d'Artémis, la holding de la famille Pinault.

A Londres, AB Foods, qui a averti d'une baisse de son bénéfice annuel en raison notamment de la faible demande dans ​ses magasins Primark en Europe, a plongé de 13,99%.

A WALL STREET

Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York est ​repartie de l'avant avec les valeurs de la ​défense. Seul le Nasdaq recule encore, l'indice à forte composante technologique cédant 0,49% à 23.467,33 points.

Le Dow Jones progresse pour sa part de 0,61% à 49.293,47 points et le S&P 500 grappille ​0,02% à 6.922,41 points.

Le compartiment aérospatial et de défense gagne 0,61% et évolue à un plus haut historique.

LES ⁠INDICATEURS DU JOUR

A la veille de la publication du rapport sur l'emploi, les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, ressorties à 208.000 contre 200.000 (révisé) la semaine précédente.

En zone euro, le sentiment économique s'est dégradé plus que prévu en décembre et la confiance des consommateurs est restée en territoire négatif.

CHANGES

Le dollar gagne du terrain (+0,2%) face à un panier de six devises de référence, avant la publication du rapport sur l'emploi. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur 60.000 créations de postes non agricoles en décembre après 64.000 le mois précédent.

L'euro recule de 0,17%, à 1,1653 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires en zone euro ‌sont repartis de l'avant après le recul provoqué par des données sur l'inflation plus faibles que prévu.

Le taux du Bund allemand à dix ans a gagné plus de deux points de base à 2,828% mais recule encore de près de sept points de base cette semaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance pour sa part de plus de trois points de base à 4,1692%, après avoir reculé la veille en réaction à des indicateurs économiques mitigés.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent après avoir reculé lors des deux séances précédentes alors que les investisseurs tentent toujours d'évaluer les implications pour le marché pétrolier des développements au Venezuela.

Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 2% à 61,18 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 1,9% à 57,05 dollars.

A ‌SUIVRE VENDREDI:

(Rédigé par Blandine Hénault, avec les bureaux de Reuters)