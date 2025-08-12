 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La décision de Peabody concernant l'offre de 3,8 milliards de dollars pour les mines d'Anglo American est attendue la semaine prochaine
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 09:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'Anglo aux paragraphes 6,9)

Peabody Energy BTU.N devrait révéler le 19 août s'il maintient son offre de 3,78 milliards de dollars pour les mines de charbon à coke australiennes d'Anglo American AAL.L , alors que le temps presse pour renégocier à la baisse le prix de la transaction.

L'année dernière, le groupe minier américain a accepté d'acheter les mines du bassin de Bowen, dans le Queensland, la région la plus riche en charbon à coke du monde, dans le cadre de sa volonté de devenir un producteur de charbon à coke.

Mais en mars, la mine de Moranbah North a été fermée en raison de niveaux élevés de gaz, ce qui a conduit Peabody à déclencher une clause permettant à une partie de rompre ou de renégocier un accord si un événement négatif important se produit entre la signature et la finalisation. Dans ce cas, il a accordé un délai de consultation de 90 jours qui a expiré le 3 août.

Étant donné qu'il n'est pas parvenu à un accord révisé avec le vendeur, Peabody a l'intention de fournir une mise à jour le 19 août, a-t-il déclaré lors de la publication de ses résultats.

"Nous pensons qu'un accord de dernière minute est devenu moins probable, et notre hypothèse de base est maintenant que l'affaire ira en arbitrage", a déclaré Jefferies dans une note lundi. Le courtier estime à 316 millions de dollars l'impact sur la valeur si la mine de Moranbah North est en mesure de retrouver sa pleine capacité dans les trois mois suivant le 1er septembre.

Anglo affirme que l'événement n'est pas considéré comme important car les dommages et les temps d'arrêt devraient être limités. Le directeur général Duncan Wanblad a déclaré que l'entreprise était confiante dans sa position juridique, qu'elle était prête à relancer un processus de vente et que les prochaines étapes étaient du ressort de Peabody .

L'impasse s'explique en partie par le fait que l'on ne sait pas exactement quand la mine pourra redémarrer pendant que l'autorité de régulation de l'État évalue sa sécurité. Contactée par Reuters, l'autorité de régulation n'a pas fourni de calendrier, mais a déclaré que la mine faisait l'objet d'une "approche par étapes" en vue de sa réouverture, la priorité étant donnée à la sécurité des travailleurs.

Pour Anglo, tout arbitrage repousserait sa restructuration et pourrait soulever des questions concernant la gestion de la mine et le choix de l'acheteur. Une autre procédure susciterait un vif intérêt de la part des soumissionnaires précédents, mais repousserait la conclusion d'une vente à 2026, a déclaré Duncan Wanblad.

Pour Peabody, la fin de l'accord permettrait d'alléger la pression des remboursements imminents d'un prêt-relais de 2 milliards de dollars exigible à partir de la fin novembre. Peabody a enregistré une perte au deuxième trimestre, les prix du charbon ayant chuté d'un tiers par rapport à l'année précédente. Peabody n'a pas fait de commentaire en dehors des heures de bureau.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 175,000 GBX LSE +0,74%
Charbon
101,00 USD Ice Europ 0,00%
PEABODY ENERGY
17,600 USD NYSE +1,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

