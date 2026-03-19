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La cyberattaque de Stryker retarde les opérations de certains patients, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport et du contexte)

Une cyberattaque contre le fabricant de matériel médical Stryker SYK.N la semaine dernière a retardé les opérations chirurgicales de certains patients, a rapporté Bloomberg News mercredi.

L'interruption du système a temporairement affecté la capacité de l'entreprise à fournir un inventaire personnalisé, "en conséquence, certains cas spécifiques à des patients ont été reprogrammés", a déclaré le rapport, citant un porte-parole de Stryker.

Stryker n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Handala, un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, a revendiqué la semaine dernière la responsabilité d'une cyberattaque destructrice contre Stryker, qui a entraîné une perturbation généralisée de ses activités, notamment de sa capacité à traiter les commandes, à fabriquer des produits et à les expédier aux clients.

Stryker a déclaré mardi qu'elle avait maîtrisé l'attaque et qu'aucun service lié aux patients ou produit médical connecté n'avait été affecté, sans toutefois fournir de détails sur l'impact financier.

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