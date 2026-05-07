Le Premier ministre des Îles Salomon destitué par les parlementaires

Le Premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manele, à Canberra le 26 juin 2024 ( AFP / DAVID GRAY )

Le Premier ministre des Îles Salomon, Jeremiah Manele, a été destitué à l'issue d'un vote de défiance jeudi au Parlement de ce pays du Pacifique Sud, mettant ainsi fin à plusieurs mois d'incertitude politique.

Les Îles Salomon, à 2.000 km à l'est de l'Australie, sont considérées comme l'un des partenaires et soutiens les plus proches de Pékin dans le Pacifique Sud ces dernières années, et les changements de dirigeant dans cet archipel à l'emplacement stratégique sont suivis de près par les diplomates occidentaux.

Des dispositions doivent être prises en vue de l'élection d'un nouveau Premier ministre, après que Jeremiah Manele a été destitué par 26 voix contre 22.

Il avait été élu en 2024 par une coalition de partis qui a ensuite formé le gouvernement, dépourvu de majorité claire.

Son gouvernement d'union nationale était dans l'impasse depuis mars, après des démissions de ministres en cascade et le départ de deux partenaires de coalition.

L'ancien ministre des Affaires étrangères Peter Agovaka, qui a quitté le gouvernement en mars et est grand favori pour devenir le prochain Premier ministre, a accusé devant le parlement M. Manele de n'avoir pas su gérer "un groupe de personnes qui se servent dans les caisses", estimant que des ministres avaient accordé des faveurs à des proches du monde des affaires.

Selon M. Agovaka, l'absence de rapports d'audit concernant l'argent public dépensé pour accueillir les Jeux du Pacifique 2024 et un sommet régional l'an dernier démontre un manque de transparence.

En mars, le Fonds monétaire international (FMI) s'était dit préoccupé par l'absence de rapports d'audit et avait pointé la nécessité de réformes anticorruption.

Jeremiah Manele a assuré découvrir ces accusations et s'est dit "profondément déçu de n'avoir pas eu le temps de préparer une réponse".

Les Îles Salomon, 850.000 habitants, reçoivent des aides considérables de Canberra et de Pékin. Leur dette envers la Chine pour des projets d'infrastructures a doublé l'an dernier, selon les documents budgétaires.