Allemagne: essor des commandes industrielles en mars par anticipation du choc énergétique

Les commandes industrielles allemandes ont fortement progressé en mars selon des chiffres provisoires publiés jeudi par l'institut Destatis, dépassant les attentes, en raison d'effets d'anticipations liés à la guerre en Iran.

( AFP / INA FASSBENDER )

Sur un mois, le volume des commandes a grimpé de 5,0% en données corrigées des variations saisonnières, tandis que les analystes de Factset tablaient sur un bond de 1,3%.

En glissement annuel, les commandes ont progressé de 6,3%.

Ce mouvement "semble principalement imputable à des effets d’anticipation" liés à la crise énergétique provoquée par la guerre en Iran, explique le ministère de l'économie dans un communiqué séparé.

Les industriels allemands ont du composer en mars avec le début de la fermeture du détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième de la production de pétrole mondial.

"Il est probable qu’un volume accru de commandes ait été passé en mars dans la perspective de hausses de prix et ou d’éventuelles difficultés d’approvisionnement", ajoute le ministère.

Ainsi, les milliards d'investissements dans la défense et l'infrastructure adoptés l'an dernier ont ainsi joué un rôle "plutôt secondaire" dans la hausse des commandes en mars selon le communiqué, après avoir été un moteur dernièrement.

Sans prendre en compte les grosses commandes, plus volatiles, l'indicateur demeure en hausse de 5,1% sur un mois et atteint son plus haut niveau depuis février 2023, d'après Destatis.

Néanmoins, en comparaison trimestrielle, les entrées de commandes reculent de 4,1% par rapport au dernier trimestre 2025, à cause d'une activité anormalement élevée à la fin de l'année dernière.

Presque toutes les branches industrielles ont enregistré des hausses de commandes en mars, notamment dans la fabrication de matériels électriques (+21,5%) la construction de machines (+6,9%) et l'automobile (+2,9%).

Et la demande en provenance de l’étranger (+5,6%) a légèrement plus augmenté que les commandes intérieures (+4%).