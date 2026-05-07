Transport aérien: Emirates annonce des bénéfices annuels en hausse malgré la guerre au Moyen-Orient

Le groupe Emirates, basé à Dubaï et propriétaire de la plus grande compagnie aérienne au Moyen-Orient, a annoncé jeudi un bénéfice annuel net en hausse de 3%, à 5,7 milliards de dollars, malgré la guerre du Moyen-Orient.

( AFP / DANIEL SLIM )

Durant les onze premiers mois de l'exercice fiscal, avant que le trafic à l'aéroport de Dubaï ne soit fortement perturbé par le conflit, "la situation du groupe était très positive", a indiqué son président le PDG d'Emirates, cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, dans un communiqué.

"Bien que nous fonctionnions encore avec une capacité passagers inférieure à celle d’avant la perturbation, les opérations de fret ont augmenté", a-t-il ajouté.

L'aéroport de Dubaï, la deuxième ville des Emirats arabes unis, a été visé à plusieurs reprises par les frappes menées par l'Iran en réponse à l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février.

Le trafic a progressivement repris, mais reste limité malgré l'entrée en vigueur d'une trêve le 8 avril.

Sur l'ensemble de l'exercice, les profits avant impôt sur les sociétés - qui est passé de 9 à 15% cette année - ont augmenté de 7%, à un niveau record de 6,6 milliards de dollars.