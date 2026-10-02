La croissance de l'emploi aux États-Unis est inférieure aux prévisions en septembre, mais le marché du travail reste stable

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(Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les emplois non agricoles ont augmenté de 29.000 en septembre, soit un peu moins d'un tiers de la hausse de 90.000 prévue par les économistes

* Les économistes soulignent que les chiffres de l'emploi ont tendance à être moins bons lorsque la Fête du Travail tombe relativement tard dans le mois

* Le taux de chômage passe de 4,1 % à 4,2 %, car davantage de personnes rejoignent la population active

* Les salaires ont augmenté de 3,0 % en glissement annuel, après une hausse de 3,1 % en août

par Lucia Mutikani

La croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en septembre et les chiffres de l’emploi non agricole des deux mois précédents ont été fortement révisés à la baisse, écartant pratiquement la possibilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très suivi, publié vendredi, a également montré que le taux de chômage était passé à 4,2 % le mois dernier, contre 4,1 % en août, en raison de l’arrivée de nouveaux actifs sur le marché du travail. Ce net ralentissement de la croissance de l’emploi ne marque probablement pas une détérioration soudaine des conditions du marché du travail.

Les économistes ont souligné que les chiffres de l’emploi ont tendance à être moins bons lorsque la fête du Travail tombe relativement tard en septembre, comme ce fut le cas cette année. Aucun signe d’une augmentation généralisée des licenciements n’a été observé. Les demandes initiales d’allocations chômage se maintiennent à leur plus bas niveau depuis 57 ans, dans un contexte de forte croissance des bénéfices des entreprises et d’une demande intérieure résiliente.

Les économistes ont estimé que ce rapport confirmait la situation d’un marché du travail caractérisé par « peu d’embauches et peu de licenciements » et qu’il n’aurait probablement aucun impact sur la politique monétaire à court terme, l’inflation restant la principale préoccupation.

« Il s’agit d’un rapport sur l’emploi décevant qui nous rappelle que le marché du travail caractérisé par une faible embauche et un faible licenciement n’a jamais disparu », a déclaré Olu Sonola, responsable de l’économie américaine chez Fitch Ratings. « La faible croissance de l’emploi, un taux de chômage en légère hausse, des hausses salariales modérées et les révisions à la baisse des estimations antérieures sur l’emploi ne donnent guère de raisons à la Fed d’envisager une hausse des taux en octobre. »

Les emplois non agricoles ont augmenté de 29.000 le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 133.000 en août, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 90.000 emplois, après une hausse initialement annoncée de 162.000 en août. Les estimations allaient de 35.000 à 180.000.

L'enquête auprès des entreprises a révélé que les chiffres de juillet avaient été révisés pour indiquer que l'économie avait perdu 10.000 emplois, ce qui marque la deuxième fois cette année que la création d'emplois affiche un solde négatif. Au total, l'économie a créé 60.000 emplois de moins en juillet et août que ce qui avait été initialement estimé. La volatilité liée au modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données explique probablement à la fois la faible progression de l'emploi le mois dernier et les révisions à la baisse des chiffres de juillet et août.

La croissance de l’emploi s’est élevée en moyenne à 51.000 emplois par mois au cours des trois derniers mois, contre 23.000 au cours de la même période en 2025. Les économistes estiment que l’économie doit créer environ 50.000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le « taux d’équilibre » de l’emploi reflète une forte réduction de l’offre de main-d’œuvre due aux départs à la retraite et à la répression de l’immigration menée par l’administration Trump.

Les économistes ont toutefois déclaré s’attendre à ce que les vents contraires croissants liés à la guerre américano-israélienne contre l’Iran , notamment les prix élevés de l’énergie et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, commencent à perturber le marché du travail d’ici la fin de cette année et jusqu’en 2027.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records et pourraient commencer à exercer une pression au-delà des secteurs des transports et de l’agriculture. Les droits de douane en vigueur constituent également une source de préoccupation: une enquête de l’Institute for Supply Management publiée jeudi a révélé une inquiétude croissante parmi les industriels face à la guerre commerciale avec le Canada.

Les marchés financiers ont dans un premier temps ramené à 13 % leurs anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale américaine des 27 et 28 octobre, avant de les relever à environ 23 %, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à jeudi, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les probabilités d’un nouveau resserrement de la politique monétaire avaient déjà été ramenées à environ 70 % en début de semaine, suite à la publication de chiffres d’inflation pour août et juillet plus faibles que prévu.

Le mois dernier, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, ce qui constituait la première hausse en trois ans, et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt à venir. L’inflation restant supérieure à son objectif de 2 %, les économistes continuaient de tabler sur une hausse des taux en décembre. Les actions à Wall Street étaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après avoir initialement baissé.

RALENTISSEMENT DE LA HAUSSE DES SALAIRES

Le secteur de la santé a continué de représenter l’essentiel de la croissance de l’emploi, avec 17.000 postes créés, un chiffre bien inférieur à la hausse mensuelle moyenne de 33.000 enregistrée au cours des 12 derniers mois. Ces créations d’emplois ont eu lieu dans les services de soins ambulatoires et dans les hôpitaux. L’emploi dans les établissements de soins infirmiers et de soins en établissement a reculé de 9.000 postes, ce qui pourrait être lié à la fin du statut de protection temporaire accordé à des centaines de milliers d’immigrés haïtiens.

Les effectifs du secteur de la construction ont augmenté de 11.000, portés par le recrutement d’entrepreneurs spécialisés dans les travaux non résidentiels. Cette hausse pourrait être liée à la construction d’infrastructures destinées à soutenir l’IA. L’essor des dépenses en IA a probablement également contribué à la hausse de 9.000 emplois dans le secteur manufacturier. L’emploi dans les usines a augmenté de 72.000 depuis qu’il a atteint son niveau le plus bas en décembre dernier.

Les effectifs des secteurs des loisirs et de l’hôtellerie ont augmenté de 10.000. De modestes créations d’emplois ont été enregistrées dans les secteurs du commerce de gros et de détail, ainsi que dans celui des transports et de l’entreposage.

Les effectifs du secteur de l’information ont baissé de 10.000, tandis que le secteur des activités financières a supprimé 7.000 postes. L’emploi dans les services professionnels et aux entreprises a diminué de 9.000, dans un contexte de baisse de 10.900 dans les services de travail temporaire. Le secteur des mines et de l’exploitation forestière a perdu des emplois. Les effectifs du secteur public ont reculé de 17.000, principalement au sein des collectivités locales, hors éducation.

La part des secteurs faisant état d’une croissance de l’emploi a chuté à 49,0 %, son plus bas niveau depuis 11 mois, contre 57,6 % en août. La durée hebdomadaire moyenne du travail est toutefois restée inchangée à 34,4 heures.

La croissance des salaires s'est toutefois ralentie. Le salaire horaire moyen a légèrement progressé de 0,1 %, après une hausse de 0,3 % en août. Cela a ramené la hausse annuelle des salaires à 3,0 %, contre 3,1 % en août.

Le ralentissement de la croissance des salaires a confirmé que le marché du travail n’était pas une source d’inflation, mais a suscité des inquiétudes quant à la pérennité de la vigueur des dépenses de consommation et de la forte croissance économique. La croissance des salaires est à la traîne par rapport à l’inflation, et les consommateurs épargnent moins et puisent dans leurs économies pour financer leurs achats.

L’enquête auprès des ménages, plus restreinte et plus volatile, à partir de laquelle le taux de chômage est calculé, a montré que l’emploi avait augmenté de 406.000 postes. Cela s’est toutefois avéré insuffisant pour absorber les 485.000 personnes qui ont rejoint la population active, ce qui a fait passer le taux de chômage de 4,1 % en août. Le taux d’activité a augmenté, passant de 61,6 % en août à 61,8 %.

Davantage de personnes ont travaillé à temps partiel pour des raisons économiques, et le chômage de longue durée a augmenté. Cela a fait passer la durée médiane du chômage à 11,5 semaines, soit près de son plus haut niveau depuis quatre ans et demi, contre 11,4 semaines en août. Toutefois, un indicateur plus large du chômage, qui inclut les personnes souhaitant travailler mais ayant cessé de chercher un emploi, ainsi que celles travaillant à temps partiel faute de pouvoir trouver un emploi à temps plein, a reculé à 7,6 %, contre 7,7 % en août.

« Rien dans ce rapport ne laisse penser que le marché de l'emploi soit en réelle difficulté, mais sa résilience ne repose probablement pas sur des bases aussi solides que la croissance du PIB », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.