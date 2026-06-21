La Crimée suspend la vente de carburant au grand public

Les stations-service de la péninsule de Crimée, contrôlée par la Russie, ont suspendu toutes les ventes de carburant aux particuliers et aux entreprises à partir ce dimanche 09h00, heure locale (06h00 GMT), a déclaré le gouverneur nommé par la Russie.

Le carburant ne sera fourni qu'aux organismes publics chargés d'assurer le fonctionnement et la sécurité de la péninsule, précise Sergueï Aksionov sur la messagerie Telegram.

L'Ukraine a intensifié récemment ses attaques de drones contre la Crimée et ses voies d'approvisionnement, provoquant une pénurie de carburant dans la péninsule, où est installée la flotte russe de la mer Noire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dimanche que l'armée ukrainienne avait frappé, dans la nuit, un dépôt pétrolier situé dans la ville de Kertch, en Crimée, ainsi qu'une installation de transport de pétrole dans la région russe de Krasnodar.

D'après le gouverneur de la Crimée, quatre personnes ont été tuées et 28 autres blessées lors de l'attaque d'un drone ukrainien sur la région. De leur coté, les autorités locales de Krasnodar ont indiqué qu'une attaque par drone ukrainien avait fait un mort à bord d'un ferry de passagers et provoqué l'incendie d'un terminal pétrolier.

Le service de ferry traversant le détroit de Kertch, qui sépare la Crimée de la région de Krasnodar, a été temporairement suspendu, ont ajouté les autorités.

Volodimir Zelensky a déclaré samedi que les forces russes se préparaient à lancer une attaque massive imminente contre l'Ukraine et a exhorté la population à redoubler de prudence.

(Reportage par Reuters, Version française Benoit Van Overstraeten)