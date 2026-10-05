La Cour suprême des États-Unis se penche sur la tentative des compagnies pétrolières de faire échouer un procès lié au changement climatique

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(Reformulation du premier paragraphe, ajout de détails sur les arguments et d'une citation de Roberts)

* La Cour suprême, à majorité conservatrice, entame une nouvelle session de neuf mois

* Boulder, dans le Colorado, a poursuivi en justice les compagnies pétrolières Exxon et Suncor

* Les sociétés ont fait appel après que le tribunal de première instance a autorisé la poursuite de la procédure

* Cette décision pourrait avoir des répercussions sur des dizaines de procès similaires aux États-Unis

par John Kruzel et Andrew Chung

Les juges de la Cour suprême des États-Unis se sont penchés sur des questions complexes visant à déterminer s'il fallait autoriser les collectivités locales à tenter de tenir les compagnies pétrolières pour responsables des dommages causés par le changement climatique, alors qu'ils ouvraient lundi leur nouvelle session de neuf mois .

Les juges ont entendu les arguments présentés dans le cadre d’un pourvoi formé par la société américaine ExxonMobil XOM.N et la société canadienne Suncor Energy SU.TO après que la plus haute juridiction du Colorado eut autorisé une action en justice intentée par les autorités de Boulder, dans le Colorado, accusant les entreprises d’avoir enfreint la législation de l’État et réclamant des dommages-intérêts d’un montant non précisé.

Les entreprises, soutenues par l’administration du président Donald Trump , font valoir que la compétence du gouvernement fédéral en matière de réglementation de la pollution atmosphérique s’oppose aux demandes de Boulder.

Les questions posées par les juges reflétaient diverses préoccupations, notamment celle de limiter indûment le pouvoir des États d’intenter des actions en justice liées au climat, ainsi que le risque de semer le chaos si les collectivités locales à travers le pays étaient autorisées à poursuivre ces entreprises en justice.

DES DIZAINES DE PROCÈS

Près de 60 gouvernements d’États et collectivités locales ont intenté des dizaines de poursuites similaires réclamant des milliards de dollars de dommages-intérêts aux entreprises du secteur des combustibles fossiles, et d’autres continuent d’être déposées, selon Exxon et Suncor. Une décision de la Cour suprême en faveur des entreprises pourrait entraîner le rejet d’un grand nombre de ces affaires.

L’affaire de Boulder constitue le dernier exemple en date où le secteur de l’énergie demande aux juges de bloquer la responsabilité liée au climat ou de limiter la réglementation environnementale fédérale.

Le président de la Cour suprême, John Roberts, un conservateur, faisait partie des juges dont les questions laissaient transparaître des réserves quant à certains aspects des positions de chaque partie.

Roberts a interrogé Kannon Shanmugam, avocat des compagnies pétrolières, et Sarah Harris, avocate du ministère de la Justice représentant l’administration Trump, sur les raisons pour lesquelles les actions en justice au niveau des États sont interdites alors que de tels litiges ont été autorisés dans des contextes similaires.

« Il existe de nombreuses situations courantes où des agissements hors d’un État ont des répercussions importantes sur d’autres États et tout ça — et pourtant, nous autorisons les tribunaux d’un État donné à engager des poursuites qui ont une incidence sur cela », a déclaré Roberts à Harris. « Je ne vois pas très bien en quoi cette situation diffère de toutes ces autres où nous avons autorisé les poursuites devant les tribunaux d’État. »

Roberts a ensuite interrogé Kevin Russell, avocat des responsables de Boulder, sur les implications pratiques d’une adhésion à sa position.

« On peut supposer que, si vous obtenez gain de cause, dès le lendemain, une municipalité dans chaque État intentera une action en justice; elles copieront probablement vos conclusions, et il y aura alors au moins 50… causes d’action déposées », a déclaré Roberts. « Comment pensez-vous que cela se passerait concrètement? »

Certains juges ont souligné les incertitudes quant aux normes juridiques applicables dans cette affaire, et se sont demandé si celle-ci devait être renvoyée devant la juridiction inférieure pour un nouveau examen.

Compte tenu des questions incisives posées par les juges aux deux parties, il semblait possible que la Cour suprême se divise en un rapport de 4 contre 4, laissant ainsi intact le jugement de la juridiction inférieure.

La Cour dispose d’une majorité conservatrice de 6 contre 3. Cependant, le juge conservateur Samuel Alito s’est lui-même récusé de participer à cette affaire, ce qui signifie que la décision sera rendue par huit juges et non par neuf. Selon ses déclarations de patrimoine, M. Alito détient des actions dans plusieurs sociétés pétrolières et gazières, mais pas chez Exxon ni chez Suncor.

Les autorités municipales et départementales de Boulder ont accusé Exxon et Suncor de contribuer au changement climatique et d’induire le public en erreur quant aux risques liés aux combustibles fossiles. Boulder entend les tenir pour responsables des coûts passés et futurs — tels que les réparations d’infrastructures, la gestion des urgences et les atteintes à la santé publique — associés aux effets du changement climatique, notamment les feux de forêt, les sécheresses et les inondations.

La plus haute instance judiciaire américaine a ouvert sa nouvelle session le premier lundi d’octobre, comme le veut la coutume. Elle doit également se prononcer, plus tard dans la session, sur des affaires majeures concernant notamment les politiques d’immigration intransigeantes de Trump et les interdictions au niveau des États des fusils d’assaut , entre autres.

BILAN POSITIF

Les entreprises du secteur de l’énergie et les associations professionnelles, ainsi que les États qui leur sont alliés, ont accumulé un bilan largement positif devant la Cour suprême au cours des deux dernières décennies dans des affaires portant sur la responsabilité climatique et la portée de la réglementation environnementale fédérale.

Les défenseurs des compagnies pétrolières font valoir que si les demandes les plus ambitieuses de Boulder étaient autorisées à suivre leur cours, cela pourrait conférer aux États un pouvoir considérable sur des activités se déroulant bien au-delà de leurs frontières.

La combustion de combustibles fossiles libère dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, qui retiennent la chaleur et entraînent, au fil du temps, une hausse des températures moyennes mondiales.

La juge libérale Sonia Sotomayor a réfuté l’argument de Shanmugam selon lequel le Congrès aurait empêché les États d’intenter des poursuites en adoptant la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act), affirmant que la Cour avait autorisé de telles actions en vertu du droit des États dans le cadre de la loi sur la qualité de l’eau (Clean Water Act), une autre loi fédérale historique en matière d’environnement.

« Je ne vois pas pourquoi nous ne l'autoriserions pas non plus en vertu de la loi sur la qualité de l'air », a déclaré Mme Sotomayor.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh, qui semblait favorable aux arguments des compagnies pétrolières, a déclaré que les décisions antérieures de la Cour montraient « très clairement que la pollution interétatique de l’air et de l’eau relève du droit fédéral, à moins que le Congrès ne préserve expressément le droit des États ». Kavanaugh a insisté pour que Russell aborde « un mur de jurisprudence » susceptible de remettre en cause la position de Boulder.

La juge libérale Ketanji Brown Jackson a déclaré que certaines des questions posées par ses collègues au cours des plaidoiries « me font penser que nous n’en sommes qu’aux tout débuts de cette affaire » et « que cela semble quelque peu prématuré du point de vue de l’exercice de la compétence de cette Cour ».

Shanmugam a répondu que les questions fédérales soulevées dans cette affaire avaient été « pleinement tranchées » par la Cour suprême du Colorado ainsi que par d’autres juridictions inférieures.

« Je dirais », a ajouté Shanmugam, « qu’étant donné l’ampleur extraordinaire de ces affaires, dans lesquelles les plaignants réclament à chaque fois des milliards de dollars de dommages-intérêts, nous avons besoin d’une réponse à cette question le plus tôt possible ».

La décision de la Cour suprême est attendue d’ici la fin du mois de juin.