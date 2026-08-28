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La Corée du Sud soutient les efforts de Trump pour relancer les négociations avec la Corée du Nord
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 04:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud soutient les efforts du président américain Donald Trump visant à relancer le dialogue avec la Corée du Nord et appuiera activement les mesures de renforcement de la confiance ainsi que la reprise des pourparlers entre les deux parties, a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen.

Séoul estime que la reprise des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord devrait se concentrer sur des progrès concrets concernant la question des armes nucléaires nord-coréennes et ne doit en aucun cas entraîner un relâchement de la préparation du pays en matière de sécurité, a déclaré Wi Sung-lac aux journalistes.

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