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L'hélicoptère de Donald Trump trop proche d'un avion de ligne : les travaux à la Maison Blanche en cause
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/08/2026 à 10:16
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Utilisé pour le transport du président des Etats-Unis, "Marine One" est passé dans la zone d'un avion ayant décollé de l'aéroport de Washington. De quoi déclencher une enquête du régulateur de l'aviation, qui a pointé l'effet de travaux d'aménagements dans la résidence présidentielle, perturbant les communications.

Donald Trump, à la descente de l'hélicoptère Marine One, en septembre 2025 dans le Maryland (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Donald Trump, à la descente de l'hélicoptère Marine One, en septembre 2025 dans le Maryland (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Les travaux initiés par Donald Trump à la Maison Blanche sont en cause dans l'incident ayant conduit à ce que l'hélicoptère présidentiel et un avion de ligne se trouvent trop proches dans le ciel de Washington début août, ont établi les enquêteurs.

L'Agence américaine de sécurité dans les transports (NTSB) avait ouvert une enquête après que "Marine One", l'hélicoptère transportant Donald Trump, et un avion commercial se sont brièvement trouvés dans un périmètre aérien trop rapproché le 4 août, peu après avoir chacun décollé, le premier à proximité de la Maison Blanche, le second depuis l'aéroport Ronald-Reagan voisin.

La Maison Blanche avait assuré que le président américain n'avait été "à aucun moment en danger", comme le régulateur américain de l'aviation (FAA).

Selon le rapport préliminaire de la NTSB publié jeudi, les enregistrements audio du contrôle aérien "ont révélé que la première tentative de contacter la tour de contrôle de l'aéroport" pour signaler l'imminence du décollage de l'hélicoptère présidentiel "n'avait pas été reçue du tout, et la seconde était brouillée et totalement inaudible".

67 morts dans une collision en janvier 2025

Ultérieurement, "les techniciens de la FAA ont déterminé" que le lieu temporaire depuis lequel "Marine One" décollait "pendant les travaux de construction en cours à la Maison Blanche" ne permettait pas "d'assurer les communications", poursuit le texte.

L'incident s'est déroulé vers 14h30 locales. Au plus proche, selon la FAA, les deux appareils se sont trouvés à 0,82 mile (1,3 km) horizontalement et 700 pieds (213 m) verticalement.

La NTSB travaille à "calculer et confirmer" ces distances et poursuit son enquête. La réglementation en vigueur requiert des distances minimales d'1,5 mile (2,40 km) horizontalement ou 500 pieds verticalement (150 mètres) dans ces circonstances. En janvier 2025, une collision entre un avion de ligne en approche du même aéroport Ronald-Reagan et un hélicoptère Black Hawk de l'armée de terre avait causé 67 morts.

Donald Trump

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