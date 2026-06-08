La Corée du Sud prépare un vaste projet d'investissement porté par l'essor de l'IA

Conférence de presse du président sud-coréen Lee Jae Myung à l'occasion de sa première année au pouvoir

La Corée du Sud annoncera prochainement un vaste ‌projet d'investissement, qui marquera une transformation fondamentale de sa stratégie de croissance, a déclaré lundi le président Lee Jae ​Myung.

Lors d'une conférence de presse marquant sa première année au pouvoir, il a dit vouloir tirer parti des recettes fiscales exceptionnelles générées par le secteur des puces grâce au boom de l'intelligence artificielle (IA).

Lee Jae Myung s'est également engagé à ​faire de la Corée du Sud le premier pays à intégrer pleinement l'IA dans tous les secteurs.

"Nous dévoilerons bientôt au peuple coréen un projet d'investissement ​de grande envergure, qui représentera une transformation fondamentale de ⁠notre stratégie de croissance", a déclaré Lee Jae Myung, sans donner plus de détails sur la nature du ‌projet, estimant que la hausse des recettes fiscales offrait l'occasion de repenser le modèle de croissance du pays.

DES RECETTES FISCALES EXCEPTIONNELLES

Samsung Electronics et SK Hynix ont enregistré des bénéfices record ​au premier trimestre grâce à l'essor de ‌l'IA, qui a stimulé la demande mondiale en puces mémoire.

L'envolée des bénéfices des deux ⁠fabricants de puces et les primes versées à leurs employés ont alimenté le débat en Corée du Sud sur les gagnants et les perdants de l'essor de l'IA.

Selon Samsung Securities, les recettes fiscales supplémentaires pourraient atteindre 70.000 milliards ⁠de wons (39,68 milliards d'euros) cette ‌année, bien au-dessus des 27.000 milliards de wons anticipés par le gouvernement en avril.

Ce mois-ci, ⁠le ministre du Travail avait appelé les grands groupes technologiques à redistribuer une partie de leurs profits exceptionnels.

Lee Jae ‌Myung a fait écho à cette idée lundi, affirmant que les gains issus de la réussite ⁠des entreprises devaient être partagés avec l'ensemble de la société.

Lee Jae Myung a ⁠également déclaré qu’il chercherait à ‌faire de la Corée du Sud le partenaire privilégié des autres pays souhaitant atteindre l’autonomie en matière de défense.

"LES SANCTIONS ​SONT TOTALEMENT INUTILES"

Au sujet de la Corée du Nord, ‌Lee Jae Myung a déclaré qu'aucune amélioration des relations n'était en vue, accusant le précédent gouvernement d'avoir aggravé les tensions en autorisant des survols ​de drones au-dessus du territoire nord-coréen.

Depuis fin 2023, Pyongyang a abandonné la réunification avec la Corée du Sud comme objectif national et qualifie son voisin d’"ennemi principal".

Tout en se disant favorable au dialogue, Lee Jae Myung ⁠a jugé que les sanctions internationales n'étaient plus efficaces.

"Les sanctions sont totalement inutiles aujourd'hui", a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie avait cessé d’appliquer les résolutions de l’ONU qu’elle avait pourtant votées.

Selon lui, la Corée du Nord produit chaque année suffisamment de matières fissiles pour fabriquer entre 10 et 20 armes nucléaires.

Depuis le début de l'année, la Corée du Nord a procédé à quantité de tirs de missiles balistiques.

(Reportage de Kyu-seok Shim et Joyce Lee, version française Elena ​Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)