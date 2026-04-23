La Corée du Sud déclare aux législateurs américains qu'elle ne pratiquera aucune discrimination à l'encontre des entreprises technologiques américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heejin Kim

Le gouvernement sud-coréen a déclaré jeudi qu'il veillerait à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à l'encontre des entreprises technologiques américaines, y compris la société de commerce électronique Coupang CPNG.N , à la suite d'une lettre des législateurs américains appelant à mettre fin au ciblage injuste des entreprises américaines.

Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Séoul mettait en œuvre des mesures visant à garantir que les entreprises numériques américaines ne soient pas confrontées à des mesures discriminatoires ou à des obstacles inutiles.

Cette assurance figure dans une fiche d'information conjointe des États-Unis et de la Corée du Sud signée en novembre dans le cadre d'un accord commercial entre les deux pays, a précisé le ministère.

Cette réponse fait suite à une lettre envoyée cette semaine par certains législateurs américains à l'ambassadeur sud-coréen Kang Kyung-wha, exigeant l'arrêt immédiat des "mesures réglementaires discriminatoires" à l'encontre des entreprises américaines opérant en Corée du Sud.

Dirigés par Michael Baumgartner, membre du comité d'étude républicain (RSC), les législateurs ont déclaré: "Le ciblage systématique d'entreprises américaines telles qu'Apple, Google, Meta et Coupang est particulièrement préoccupant

La Corée du Sud "a récemment utilisé une fuite de données peu sensible en novembre 2025 comme prétexte pour lancer un assaut de l'ensemble du gouvernement contre Coupang", ont-ils déclaré, citant une série d'actions comprenant des menaces de révocation de ses licences commerciales et des pressions exercées sur les fonds de pension pour qu'ils cèdent leurs parts dans la société de portefeuille.

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que votre gouvernement cesse de persécuter Coupang et d'autres entreprises américaines opérant en Corée du Sud", ajoute la lettre.

Le ministère coréen des affaires étrangères a déclaré que l'enquête en cours sur la violation des données de Coupang se déroulait conformément à la législation et aux procédures nationales, quelle que soit la nationalité de l'entreprise.

Coupang Korea, exploitée par la société Coupang Inc. cotée en bourse aux États-Unis, a été confrontée à une levée de boucliers de la part du public et des législateurs en Corée du Sud à la suite d'une violation de données qui a touché plus de 30 millions de clients.

Mercredi, le ministère a déclaré que les questions concernant Coupang ne devraient pas être liées aux négociations de sécurité en cours avec Washington, qui comprennent le projet de la Corée du Sud de construire des sous-marins à propulsion nucléaire.