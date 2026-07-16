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La Corée du Sud convoque une réunion du Conseil national de sécurité (NSC) sur les questions commerciales et de sécurité avec les États-Unis, selon la présidence
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 09:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil national de sécurité sud-coréen a tenu jeudi une réunion avec des responsables économiques et diplomatiques afin d'aborder des questions clés en matière de commerce et de sécurité avec les États-Unis, a indiqué la présidence.

Le conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a déclaré que les ministères devaient collaborer étroitement pour faire face à l'incertitude croissante sur la scène internationale, a précisé la présidence, soulignant que les questions commerciales et de sécurité sont de plus en plus étroitement liées dans les relations avec Washington.

Cette réunion fait suite au retour à Séoul, mercredi, de l’ambassadrice de la Corée du Sud aux États-Unis, à la demande du ministère des Affaires étrangères. Selon les médias locaux, elle devait informer M. Wi et d’autres responsables de la présidence des enjeux commerciaux et diplomatiques avec Washington, notamment les tensions concernant le géant du commerce en ligne Coupang et d’autres questions commerciales bilatérales.

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