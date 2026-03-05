La Corée du Sud avertit que la crise iranienne pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication de puces électroniques

* La Corée du Sud s'approvisionne en hélium et en brome au Moyen-Orient

* L'industrie craint que la hausse des coûts de l'énergie n'entraîne une hausse des prix des puces

* Les projets de centres de données sur l'IA au Moyen-Orient pourraient subir des revers

La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, a déclaré jeudi un législateur du parti au pouvoir en Corée du Sud, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée.

L'industrie sud-coréenne des puces, qui fournit environ les deux tiers des puces mémoire mondiales, craint également qu'un conflit prolongé en Iran n'entraîne une hausse des coûts et des prix de l'énergie, a déclaré Kim Young-bae après avoir rencontré des dirigeants d'entreprises telles que Samsung Electronics

"Les responsables ont évoqué la possibilité que la production de semi-conducteurs soit perturbée si certains de ces matériaux clés ne peuvent être achetés au Moyen-Orient", a-t-il déclaré lors d'un point de presse,citant l'exemple de l'hélium .

L'hélium est essentiel pour la gestion de la chaleur lors de la production de semi-conducteurs et il n'existe actuellement aucune alternative viable. Il n'est produit que dans une poignée de pays, le Qatar étant l'un des principaux acteurs du secteur.

Ces avertissements interviennent alors que les fabricants de puces sont confrontés à d'importants goulets d'étranglement en matière d'approvisionnement en raison de la forte demande de puces de la part des opérateurs decentres de données d'intelligence artificielle, qui a entraîné une réduction de l'offre dans de nombreux autres secteurs, notamment les smartphones , les ordinateurs portables et l'automobile.

Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS a déclaré dans un communiqué qu'il avait "assuré depuis longtemps des chaînes d'approvisionnement diversifiées et des stocks suffisants" d'hélium, "il n'y a donc pratiquement aucune chance que l'entreprise soit affectée".

Samsung n'a pas souhaité faire de commentaire.

La société taïwanaise TSMC 2330.TW a déclaré dans un communiqué qu'elle ne prévoyait pas d'impact significatif à l'heure actuelle et qu'elle continuerait à suivre la situation de près.

Le fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O a déclaré être "en contact direct avec ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires dans la région", et que des "plans d'atténuation" étaient en place.

Le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré que le pays dépendait fortement du Moyen-Orient pour 14 autres éléments des chaînes d'approvisionnement en puces, notamment le brome et l'équipement d'inspection des puces, mais que nombre d'entre eux pouvaient être obtenus au niveau national ou sur d'autres marchés.

IMPACT SUR LES CENTRES DE DONNÉES

L'industrie sud-coréenne des puces a également averti que la crise pourrait mettre un frein aux projets des grandes entreprises technologiques de construire des centres de données d'intelligence artificielle au Moyen-Orient à long terme, ce qui pèserait sur la demande de puces, a déclaré M. Kim, le législateur du parti au pouvoir. Amazon AMZN.O a déclaré lundi que certains de ses centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones, ce qui soulève des questions sur le rythme d'expansion de Big Tech dans la région.

Les géants américains de la technologie comme Microsoft

MSFT.O et Nvidia NVDA.O ont positionné les Émirats arabes unis comme une plaque tournante régionale pour l'intelligence artificielle nécessaire pour alimenter des services tels que ChatGPT. L'Iran a lancé une vague de missiles sur Israël tôt jeudi en représailles aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, samedi.