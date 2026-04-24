La Corée du Sud affirme que son alliance avec les États-Unis n'est pas en crise malgré les tensions liées à Coupang, selon les médias

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* Les pourparlers sur la sécurité sont retardés par l'enquête sur Coupang, mais Séoul appelle à dissocier les questions relatives à l'alliance

* Wi Sung-lac affirme que l'alliance n'est pas en crise et appelle à une gestion prudente des divergences

* Séoul nie que le ministre de l'Unification ait divulgué des renseignements américains sur un site nord-coréen

(Ajout de la réponse américaine au paragraphe 12)

Le conseiller à la sécurité nationale de la Corée du Sud a déclaré jeudi que l'alliance avec les États-Unis n'était pas en crise malgré les récentes frictions, tout en reconnaissant que les tensions actuelles avec Washington nécessitaient une gestion prudente, selon les médias.

Wi Sung-lac a déclaré que les consultations de sécurité avec les États-Unis étaient affectées par un différend lié à la société de commerce électronique cotée aux États-Unis Coupang Inc CPNG.N , mais a appelé à ce que les questions d'alliance soient traitées indépendamment des questions juridiques.

Séoul a demandé que les discussions avec les États-Unis sur un accord de sécurité se déroulent séparément des questions liées à l'enquête sur une fuite de données chez Coupang, après qu'un article de presse a rapporté que Washington avait menacé de suspendre les discussions sans garanties juridiques pour le président de Coupang, Kim Bom.

« Il est vrai que cela affecte les consultations de sécurité entre la Corée du Sud et les États-Unis », a déclaré M. Wi aux journalistes à Hanoï, selon l'agence de presse Yonhap, ajoutant que la position de Séoul était que l'affaire suive son cours juridique tandis que les pourparlers sur la sécurité devaient se poursuivre séparément.

M. Wi a indiqué que les consultations sur la sécurité avaient été reportées, mais a été cité par Yonhap comme ayant déclaré que la position de Séoul était que les pourparlers devaient reprendre dès que possible.

« Les relations entre la Corée du Sud et les États-Unis sont une alliance et une relation très étroite, ce qui fait que diverses questions se posent », a déclaré M. Wi.

« Il peut y avoir des divergences de vues, et c’est pourquoi elles doivent faire l’objet d’une coordination minutieuse. »

M. Wi a déclaré qu’il serait « exagéré » de considérer la situation actuelle comme le résultat de tensions anormales accumulées au sein de l’alliance.

« Une alliance est une relation très étroite, mais, à l’instar d’un jardin, elle doit être soigneusement entretenue », a-t-il déclaré, selon le journal JoongAng Ilbo. « Nous sommes actuellement dans ce genre de processus. »

Wi a déclaré que le gouvernement ne pensait pas que le ministre de l’Unification, Chung Dong-young, ait divulgué des informations provenant des services de renseignement américains lorsqu’il a fait référence au site nord-coréen de Kusong, soupçonné d’enrichissement d’uranium, a rapporté l’agence de presse Newsis.

Washington semblait croire que les informations qu’il avait partagées avaient été divulguées, a déclaré M. Wi aux médias. Il a toutefois précisé que, bien que les informations sur le site de Kusong fussent considérées comme un secret commun à la Corée du Sud et aux États-Unis, M. Chung affirmait n’avoir jamais été informé de ces éléments et s’être plutôt appuyé sur des sources ouvertes – un point de vue partagé par Séoul.

Interrogé sur les commentaires de Wi concernant Chung, un haut responsable de l'administration américaine a déclaré: « Le gouvernement américain attend de tous ses partenaires qu'ils protègent les informations sensibles américaines partagées par des canaux privés. »