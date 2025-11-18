La Corée du Sud accepte de participer au projet de centre de données Stargate AI des Émirats arabes unis

(Ajout de détails sur l'accord entre la Corée du Sud et les Émirats arabes unis)

La Corée du Sud a accepté de travailler avec les Émirats arabes unis sur le projet Stargate, soutenu par les États-Unis, afin de construire un nouveau campus de données d'intelligence artificielle dans le pays du Golfe, a déclaré Séoul mardi.

L'accord a été annoncé alors que le président sud-coréen Lee Jae Myung était en visite aux Émirats arabes unis pour un sommet.

La Corée du Sud, qui abrite Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , vise à devenir un centre régional d'intelligence artificielle après que le président Lee, qui a pris ses fonctions le 4 juin, a donné la priorité à l'investissement dans l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance à un moment où les droits de douane américains ont assombri les perspectives économiques plus larges.

En vertu d'un accord-cadre stratégique signé mardi, les deux pays approfondiront leur coopération dans le domaine de l'IA, notamment en matière d'investissements et d'infrastructures dans l'IA, de chaînes d'approvisionnement dans l'IA et de recherche et développement dans l'IA.

Stargate UAE fait partie d'un accord négocié par le président américain Donald Trump pour construire le plus grand ensemble de centres de données d'IA au monde en dehors des États-Unis, malgré les restrictions américaines antérieures sur l'envoi de technologies de pointe aux Émirats arabes unis en raison de leurs liens étroits avec la Chine.

La première phase de ce projet sera le projet Stargate UAE de 1 gigawatt, construit par l'entreprise émiratie G42, soutenue par l'État, en partenariat avec les entreprises américaines OpenAI, Oracle ORCL.N , Nvidia NVDA.O et Cisco Systems

CSCO.O , ainsi qu'avec le groupe japonais SoftBank 9984.T .

Samsung Electronics et SK Hynix ont signé en octobre des accords initiaux pour fournir des puces mémoire aux centres de données Stargate d'OpenAI.