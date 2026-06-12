La confiance des consommateurs américains sort de ses plus bas historiques grâce à la baisse des prix de l'essence

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* L'indice de confiance des consommateurs s'est établi à 48,9 en juin, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur un résultat de 46,0

* Les ménages à faibles revenus sont à l'origine de cette amélioration générale du moral

* Les anticipations d'inflation s'atténuent, mais restent à des niveaux élevés

par Lucia Mutikani

La confiance des consommateurs américains s'est redressée après avoir atteint des niveaux historiquement bas début juin, les baisses des prix de l'essence ayant apporté un certain soulagement aux ménages, même si les inquiétudes liées à l'inflation, attisées par le conflit au Moyen-Orient, persistent.

Les ménages à faibles revenus ont été les principaux moteurs de l'amélioration générale du moral rapportée vendredi par l'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan. Les prix de l'essence ont baissé par rapport à leurs plus hauts niveaux en quatre ans au cours des trois dernières semaines, selon les données de l'association d'automobilistes AAA, les cours du pétrole étant restés sous la barre des 100 dollars le baril malgré un cessez-le-feu fragile. La résilience du marché du travail , marquée par trois mois consécutifs de croissance de l'emploi supérieure aux prévisions et un taux de chômage stable, a probablement également contribué à l'amélioration du moral. Mais la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, qui en est désormais à son quatrième mois, continue de peser sur les perspectives économiques. Le président Donald Trump a nié vendredi que les États-Unis aient fait des concessions majeures à l'Iran. Jeudi, M. Trump a annulé de nouvelles frappes contre l'Iran, affirmant qu'un accord avait été conclu.

« Il semble que les prix de l'essence aient atteint un pic autour du Memorial Day, comme c'est souvent le cas chaque année », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. « La crise du coût de la vie persiste et les prix des biens ne vont pas redescendre. Les risques économiques sont toujours présents, mais au moins les perspectives sont moins sombres qu'auparavant. »

L'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs était passé à 48,9 ce mois-ci, après avoir atteint un plus bas historique de 44,8 en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une remontée de l'indice à 46,0. La confiance s'est améliorée dans toutes les tranches d'âge, tous les niveaux d'éducation et toutes les affiliations politiques.

Le prix moyen national de l'essence à la pompe est tombé à 4,11 dollars cette semaine, contre 4,56 dollars le 21 mai, son plus haut niveau en quatre ans, selon les données de l'AAA. La hausse des prix à la pompe a touché de manière disproportionnée les ménages à faibles revenus, tandis que les consommateurs à revenus plus élevés ont été protégés par la reprise boursière, qui renforce leur patrimoine.

« Les consommateurs à faibles revenus ont affiché une amélioration particulièrement marquée de leur moral, ce qui correspond au fait que l'essence représente une part plus importante de leur budget », a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. « Les consommateurs restent préoccupés par les questions de la vie quotidienne. Ils se sentent accablés par la récente escalade de l'inflation et craignent que celle-ci ne reste tenace à l'avenir, en particulier à court terme. »

ATTENTES INFLATIONNISTES MODÉRÉES La hausse du coût de la vie alimente le mécontentement vis-à-vis de la gestion de l'économie par Trump et pèse sur sa cote de popularité . L'inflation à la consommation a bondi au-dessus de 4 % en mai pour la première fois en trois ans, a annoncé le gouvernement cette semaine.

Les actions à Wall Street ont clôturé en hausse. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

La baisse des prix de l'essence a conduit à une modération des anticipations d'inflation des consommateurs ce mois-ci, même si le conflit déterminera la trajectoire future.

« Nous nous attendons à ce que les pressions inflationnistes s'atténuent une fois que le conflit avec l'Iran se sera apaisé et que les chaînes d'approvisionnement se seront améliorées », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. « Mais si le conflit avec l'Iran perdure tout au long de l'été, il faut s'attendre à ce que des vents contraires inflationnistes plus forts freinent la trajectoire de croissance. »

L'indice de l'enquête mesurant les anticipations d'inflation des consommateurs pour l'année à venir a reculé ce mois-ci à 4,6 %, un niveau toujours élevé, contre 4,8 % en mai. Les anticipations d'inflation des consommateurs pour les cinq prochaines années ont baissé à 3,4 %, contre 3,9 % le mois dernier.

La forte inflation a anéanti les espoirs d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année, les marchés financiers anticipant un resserrement de la politique monétaire. Les économistes estiment que la barre pour une hausse des taux est haute, en l’absence d’augmentations généralisées des prix liées à l’énergie. La banque centrale américaine devrait maintenir son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % mercredi prochain, mais abandonner son orientation accommodante.

Les économistes ont déclaré que les responsables de la Fed ne devraient pas tenir compte de la baisse des anticipations d'inflation, soulignant que les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de l'université du Michigan anticipaient une hausse des coûts d'emprunt au cours de l'année à venir.

« Ce niveau des anticipations d’inflation à moyen terme a été considéré comme un facteur expliquant le rythme rapide des hausses de taux de la Fed qui a débuté en juin 2022, et un chiffre de 3,4 % ne doit pas être interprété comme un signe que le public ne s’inquiète plus de l’inflation », a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital.

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