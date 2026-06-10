La compagnie Riyadh Air, soutenue par l'Arabie saoudite, effectue son vol inaugural alors que le conflit avec l'Iran fait rage

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* La compagnie Riyadh Air, soutenue par l'Arabie saoudite, effectue son premier vol vers Londres

* La compagnie aérienne fait son entrée sur un marché difficile, affecté par la guerre avec l'Iran

* L'Arabie saoudite pourrait offrir un point d'entrée et de sortie plus sûr vers le Moyen-Orient, selon son directeur général

par Sarah Young

La nouvelle compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air a lancé mercredi son premier vol vers Londres avec sa nouvelle flotte de Boeing. Son directeur général, Tony Douglas, a minimisé l'impact du conflit avec l'Iran et a déclaré que la start-up pourrait tirer profit des voyageurs qui évitent d'autres régions du Golfe.

Le vol inaugural de la compagnie aérienne soutenue par l'État à destination de Londres Heathrow, opéré par l'un de ses Boeing 787 Dreamliners, intervient alors que les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix du kérosène pèsent sur le secteur aérien mondial.

M. Douglas a déclaré que la flotte plus réduite de Riyadh Air offrait une certaine protection face à la crise.

“Je suis heureux de ne pas disposer d’une flotte de 200 appareils pour l’instant, car cela représenterait un défi légèrement différent”, a déclaré M. Douglas, interrogé sur le lancement de la compagnie en période de conflit dans la région.

Les livraisons devraient porter sa flotte à huit appareils d’ici la fin juillet, et la compagnie prévoit de desservir 22 villes d’ici mars 2027, a déclaré M. Douglas.

Les compagnies aériennes du Moyen-Orient, notamment Etihad Airways, Emirates et Qatar Airways, ont été affectées par des frappes aériennes ayant entraîné la fermeture d’aéroports et des perturbations du trafic depuis le début de la guerre fin février, tandis que les transporteurs ailleurs doivent faire face aux inquiétudes des consommateurs concernant la hausse des tarifs et les pénuries de kérosène.

Riyadh Air a jusqu'à présent échappé à toute perturbation directe. L'absence de fermeture d'aéroports dans la capitale saoudienne a soutenu la demande, a déclaré Douglas, certains voyageurs considérant Riyad comme une porte d'entrée plus stable.

“Peut-être au point que certaines personnes en sont venues à considérer qu’il s’agit d’un point d’entrée et de sortie sûr”, a-t-il déclaré.

M. Douglas, qui a dirigé Etihad de 2018 à 2022, a déclaré que les premières ventes de billets étaient encourageantes, mais a refusé de fournir des chiffres.

Lancée en 2023, Riyadh Air est la deuxième compagnie aérienne nationale d'Arabie saoudite après Saudia, et appartient au Fonds d'investissement public du pays. Avec jusqu'à 72 Boeing 787, 60 Airbus A321neo et 50 Airbus A350 en commande, M. Douglas la qualifie de “plus grande start-up aérienne mondiale de l'histoire moderne”.

La compagnie s'inscrit dans le plan de ce pays producteur de pétrole visant à diversifier son économie vers de nouveaux secteurs tels que le tourisme, la logistique et la technologie.

“La demande principale provient en réalité de la population du Royaume d’Arabie saoudite”, a déclaré Douglas lorsqu’on l’a interrogé sur les ventes de billets, ajoutant que les cabines sur mesure et l’empreinte numérique de Riyadh Air avaient été conçues pour séduire le grand nombre de jeunes de moins de 30 ans du pays.

D’ici 2030, Riyadh Air vise à desservir plus de 100 destinations, a déclaré M. Douglas. La compagnie a annoncé jusqu’à présent des liaisons vers Le Caire, Dubaï, Djeddah, Madrid et Manchester, et des villes indiennes devraient suivre, a-t-il ajouté.