La compagnie pétrolière canadienne Imperial Oil réduit ses effectifs de 20 % et quitte en grande partie Calgary

L'Impériale supprimera des emplois d'ici à la fin de 2027 et transférera la plupart des postes de Calgary d'ici à 2028

Les licenciements s'inscrivent dans le cadre d'une restructuration sur fond d'effondrement des prix du brut à l'échelle mondiale

La compagnie ne maintiendra qu'une petite présence à Calgary

La compagnie pétrolière canadienne Imperial Oil IMO.TO a déclaré lundi qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 20 % d'ici à la fin de 2027 dans le cadre d'une restructuration majeure qui aboutirait à la fermeture de la majeure partie de sa présence dans la ville pétrolière et gazière de Calgary.

Imperial Oil est détenue majoritairement par le principal producteur de pétrole américain Exxon Mobil XOM.N , et elle comptait environ 5 100 employés à la fin de 2024, selon un dépôt réglementaire.

Les licenciements prévus interviennent alors que les prix mondiaux du brut ont chuté cette année en raison de l'augmentation de la production du groupe de producteurs de pétrole OPEP+ et de l'incertitude de la politique commerciale. Des producteurs de pétrole et des sociétés de services américains, dont ConocoPhillips COP.N et SLB SLB.N , ont également annoncé des suppressions d'emplois.

L'Impériale a déclaré qu'elle prévoyait une réduction annuelle des coûts de 150 millions de dollars canadiens (107,81 millions de dollars) d'ici 2028 à la suite de la restructuration, qui, selon elle, impliquerait également de tirer parti de la relation de la compagnie avec Exxon et de maximiser l'utilisation de la technologie.

Une fois les licenciements terminés, la majorité des postes encore occupés au siège social de l'Impériale à Calgary seront transférés dans la seconde moitié de 2028 à la raffinerie de Strathcona, près d'Edmonton (Alberta), a déclaré un porte-parole de l'Impériale lundi en fin de journée.

La compagnie prévoit de ne maintenir qu'une petite présence à Calgary, a précisé le porte-parole, la restructuration visant en partie à consolider davantage d'activités sur ses sites d'exploitation.

Le ministre canadien des ressources naturelles, Tim Hodgson, s'est déclaré lundi, dans une déclaration sur X, profondément déçu par cette nouvelle.

"Nous nous efforçons de mieux comprendre les facteurs qui ont motivé la décision de l'entreprise et d'étudier les moyens de soutenir les employés concernés en cette période difficile", a-t-il déclaré.

L'Impériale a transféré son siège social de Toronto à Calgary en 2004. En 2016, elle a déménagé son siège social du centre-ville de Calgary pour s'installer dans un complexe de bureaux de banlieue, de type campus, conçu pour accueillir environ 3 000 personnes. Imperial possède et exploite la mine de sables bitumineux de Kearl et l'exploitation de sables bitumineux de Cold Lake dans le nord de l'Alberta, ainsi qu'une participation de 25 % dans le projet de coentreprise de sables bitumineux Syncrude Canada. La société est également le plus grand raffineur de pétrole du Canada, avec deux raffineries en Ontario en plus de celle de Strathcona près d'Edmonton.

La société a déclaré qu'elle enregistrerait une charge de restructuration unique d'environ 330 millions de dollars canadiens avant impôts au troisième trimestre de 2025.

L'Impériale a déclaré que ses prévisions pour 2025 demeuraient inchangées et qu'elle était bien placée pour atteindre ou dépasser ses objectifs de production à moyen terme pour les sites de sables bitumineux de Kearl et de Cold Lake.

(1 $ = 1,3914 dollar canadien)